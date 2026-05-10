Banco de Alimentos alerta de "dificultades" con la Ley de Desperdicio que podrían afectar a las donaciones

Archivo - Palés y cajas llenos de productos, en un supermercado de Alcobendas, a 22 de noviembre de 2024, en Alcobendas, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Madrid ha alertado de "dificultades" para aplicar la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario por falta de cobertura de costes operativos de recogida y entrega y por la lentitud en la firma de convenios con empresas y entidades, una situación que podría poner en riesgo a futuras donaciones.

"Es una ley positiva porque tirar excedentes con la necesidad que hay no tiene sentido, pero es difícil de implementar", ha detallado la directora general del Banco de Alimentos, Gema Escrivá, en declaraciones a Europa Press.

La norma, aprobada por el Gobierno en 2024 y que recibió la luz verde en el Congreso en 2025, promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados a suscribir convenios de colaboración con ONG para esta donación y contempla sanciones por incumplimiento.

Sin embargo, Escrivá ha señalado que la ley no especifica "bien" las características de lo que tiene que realizar cada agente en la cadena de donaciones, especialmente con los costes operativos o con quien tiene que hacerse cargo de la recogida o entrega de los alimentos.

También se ha retrasado la firma de convenios entre donante y donatario. En el caso del Banco de Alimentos, que atiende a cerca de 100.000 personas vulnerables, la situación está controlada. No obstante, hay entidades que todavía no lo han hecho y no saben si asumir una sanción o rechazar las donaciones.

"Creemos que es una ley buena para todos, pero es compleja a adoptar porque requiere de unos recursos económicos que no todo el mundo tiene. Se ha estado trabajando un año con los convenios pero se ha retrasado por el tema jurídico. Nosotros damos a 500 entidades benéficas, pero hay algunos que reciben directamente", ha explicado.

En 2025, el Banco de Alimentos entregó 17,9 millones de kilos.

El 62,5% de los alimentos distribuidos a personas vulnerables habían procedido de la recuperación, pero la directora general ha recordado que hay víveres que llegan por las campañas de primavera o de gran recogida.

LA COMUNIDAD PIDE ADAPTAR "LA LENTITUD" DE LOS CONVENIOS

La voz de alarma sobre las "deficiencias" en la implantación de esta ley la dio esta semana el director general de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid, Ignacio Ayres, en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea.

"El Banco de Alimentos recibe a las empresas y luego reparte las donaciones entre entidades para hacer la distribución, no a las personas. Para hacer esa cadena, hay que tener unos convenios, pero son difíciles por la revisión jurídica, que es muy lenta", ha recalcado en declaraciones a Europa Press.

La organización trasladó al Gobierno de España las dificultades que habían detectado antes de Semana Santa. No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación manifestó que la competencia para aplicar la ley es de la comunidad autónoma.

"Nos hemos reunido con la Comunidad de Madrid para buscar soluciones, pero el Ejecutivo central es el que puede prorrogar la ley. No es lo mismo firmar un convenio con una empresa que te dona grandes cantidades que con otra que te da pequeñas cantidades pero con mucha frecuencia", ha apuntado la directora general del Banco de Alimentos de Madrid.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud han reclamado a la Administración central que la norma se adapte a "la lentitud" del proceso para "salvar" la cadena de donaciones. Han recordado que es una cuestión que "impacta a todos".

"Aunque somos los responsables de aplicación no podemos dar una moratoria, hay que modificar la ley. Nos preocupa esta situación porque solo se recibirán la mitad de los alimentos. Si determinadas empresas no firman el acuerdo, la cesta tendrá dejar de tener esos alimentos de la cesta básica. Si al año dan atienden a 100.000 personas, podría quedarse en 50.000", ha advertido Ayres.