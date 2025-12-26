La bandera republicana vuelve a gradas del parque de Las Cruces después de ser borrada por el Ayuntamiento hace un mes

Archivo - Bamdera republicana pintada en las gradas del parque de Las Cruces, en Carabanchel - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La bandera republicana vuelve a las gradas del parque de Las Cruces, en Carabanchel, después de ser borrada por el Ayuntamiento de Madrid hace aproximadamente un mes.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, advertía el pasado 20 de noviembre que "no será la última" vez que se iba a borrar la bandera republicana pintada en la gradería de Las Cruces porque "no es legal, no es una actuación legal".

"No es la primera vez ni será la última: tantas veces como vuelvan a pintar una bandera que no es legal, que no es una actuación legal pues lógicamente el Ayuntamiento actuará", afirmaba la también delegada de Seguridad y Emergencias.