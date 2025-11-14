Al banquillo dos acusados por la muerte de un hombre tras una pelea en un bar de Carabanchel

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del lunes un juicio contra dos hombres acusados de homicidio y encubrimiento por la muerte de un ciudadano que falleció tras una pelea ocurrida el 6 de mayo de 2023 en la calle Humanes, en el distrito de Carabanchel.

El Ministerio Fiscal pide para M. R. G. una pena de doce años de prisión por homicidio, además de diez años de libertad vigilada. Para J. G. R., solicita dos años de prisión por encubrimiento.

Según el escrito de acusación, el primero de los procesados mantuvo una discusión en la terraza del bar 'El Rinconcito' con la víctima, O. P. B.. La discusión derivó en una pelea con intercambios de golpes. La víctima se dirigió entonces al portal donde residía un familiar, en la misma calle, y fue seguido por el acusado, que continuó increpándolo.

En el descansillo de la escalera, ambos cayeron al suelo. La Fiscalía sostiene que, en ese momento, M. R. G. presuntamente le asestó varias puñaladas en el costado izquierdo con intención de acabar con su vida, o aceptando esa posibilidad. Ambos volvieron a caer al suelo posteriormente en plena vía pública, tras lo cual el acusado se marchó del lugar.

La víctima logró llegar al portal de un familiar para pedir ayuda, pero se desplomó y murió instantes después. El avance de autopsia indica que el fallecimiento se produjo por un hemoneumotórax con shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

El Ministerio Fiscal también acusa a J. G. R., nacido en 1995, que habría presenciado la pelea. Según la acusación, tras los hechos pidió la navaja al presunto autor con intención de limpiarla, solicitó papel en un comercio cercano y, posteriormente, el arma fue recogida de nuevo por el primer acusado. Ambos abandonaron el lugar sin informar a la Policía.