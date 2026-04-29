Barajas operará 4.774 vuelos en el puente de mayo

Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas operará un total de 4.774 vuelos entre este jueves y el próximo domingo por el puente de mayo, con tres días festivos en la Comunidad, han indicado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, se trata de 694 vuelos menos (-12,6%) que en el puente del pasado año, cuando el día 1 cayó en jueves y el día 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, en viernes, por lo que el puente tuvo cuatro días.

El día con más movimientos será el domingo día 3, con 1.231 vuelos previstos, por delante de este jueves día 30, cuando están programadas 1.217 operaciones en el aeródromo madrileño.

Por su parte, el viernes día 1 están previstos un total de 1.214 y los 1.112 restantes corresponden al sábado día 2, según las mismas fuentes.

La red de aeropuertos de Aena prevé operar un total de 27.077 vuelos en este puente de mayo, lo que supone un 16,8% menos frente al periodo del año anterior, aunque éste dispuso de un día más.

Por tanto, el día de más movimientos será el último, el 3 de mayo, con 6.949 movimientos, seguido del sábado (6.680) y el jueves (6.737). Por su parte, la jornada más tranquila será el viernes, fecha en la que se realizarán 6.711 vuelos.

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos cuatro días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca.

Tras Barajas, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 4.297 movimientos previstos para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programará un total de 3.435 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 2.313 y 1.685 vuelos, respectivamente.

Aún así y como puede ser habitual, la programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.