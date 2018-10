Barbero defiende la viabilidad económica de la Funeraria, con beneficios que no deben ir "a la buchaca particular"

Publicado 27/06/2018 12:07:44 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha defendido la "viabilidad económica y la modernización del servicio" de la remunicipalizada Funeraria, con beneficios que no deben destinarse a "la buchaca particular sino para todos".

El portavoz de Cs de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Redondo, ha pedido en el Pleno de Cibeles que se licite un contrato para analizar la caída de la cuota de mercado y de facturación de la remunicipalizada Funeraria mientras que Javier Barbero y el concejal socialista Ramón Silva han criticado que Cs, con su proposición, demuestre un interés contrario al de la ciudadanía.

La proposición no ha salido adelante, con los votos en contra de Ahora Madrid y PSOE y el apoyo de Cs. El PP se ha abstenido. Redondo no ha querido llevar a Cibeles "un debate sobre si es mejor la gestión pública o privada, ambas legítimas" sino poner en el centro los datos del estudio de la auditoría que avaló la remunicipalización, que revela "una facturación un 13 por ciento inferior y una cuota de mercado que cae un 8 por ciento".

"Viabilidad económica, modernización del servicio y un patrimonio público mejorado" son los argumentos aportados por Barbero. "Nuestro objetivo no es repartir dividendos sino un servicio público. No es para la buchaca particular sino para todos", ha remachado.

Miguel Ángel Redondo ha criticado que el Gobierno compare "resultados no homologables", los de una sociedad municipal que "no paga ni IBI ni tasas y que no pide prestado (a los bancos) porque para eso está papa o mamá Ayuntamiento, el dinero lo ponen los madrileños". "Así todo el mundo es mas competitivo", ha ironizado.

El delegado, al igual que ha hecho Ramón Silva, han señalado a Cs que esta proposición debería haberla elevado en el consejo de administración, algo que no hizo. Barbero, además, ha contrastado los 24 millones invertidos por el socio pribado entre 1993 y 2016 con los 39 millones de los tres años de Ahora Madrid.

Silva ha atacado el "negocio redondo" de los privados y ha afeado a Cs que no dé tiempo a la nueva sociedad. "Actúan en contra de los intereses de una empresa municipal que actúa en beneficio de todos los madrileños", ha declarado dirigiéndose a Cs.

La popular Inmaculada Sanz, cuyo partido no está en el consejo de administración por decisión propia, ha cargado contra un modelo "avocado al fracaso" y marcado por el "sectarismo ideológico". Ha reprochado que la nueva empresa vaya "dopada" con recursos municipales y ha asegurado que la viabilidad de esta sociedad está en peligro. Ha pedido al Gobierno que deje de utilizar la Funeraria como si fuera un "juguetito ideológico".

RESULTADOS

La empresa Funeraria ha pasado de los 230.000 euros en pérdidas en su último año de gestión privada a los 4,1 millones de euros en beneficio en el primero como sociedad enteramente pública. El presupuesto para 2018 prevé un aumento de los beneficios hasta llegar a los 4,8 millones de euros. Estos resultados refuerzan el plan de inversiones de la empresa, que incluye la reforma integral del tanatorio sur.

Los datos de 2017 presentados en Junta de Gobierno fueron aprobados en el consejo de administración --con presencia de todos los grupos municipales y sindicatos-- el pasado 23 de marzo. Los más de 4 millones de euros de beneficio para la empresa en 2017 contrastan con las cifras de 2016, cuando cerró con un beneficio de 1,5 millones.

Durante los dos años se generó un efectivo de 9,5 millones. El patrimonio neto total de 2017 se valoró en 45,9 millones y se generó un efectivo de más de 10 millones durante este mismo año contable.

Las actuaciones que está desarrollando la empresa funeraria permiten continuar con el desarrollo del plan de inversiones y esperar un incremento de la contratación de servicios. Entre las más relevantes en el pasado Consejo destacaron la reforma integral del Tanatorio Sur. Se une al refuerzo del equipo comercial, que incluirá la contratación de nueve asistentes , y la presentación pública de la nueva web de la empresa.