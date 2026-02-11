El barrio de Castellana es el más caro para comprar una vivienda de segunda mano, 4,1 veces más que la media en España

Archivo - Un cartel de 'En venta' de una inmobiliara - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Madrid concentra los diez barrios más caros para comprar una vivienda de segunda mano, con Castellana liderando el ranking con un valor medio de 11.792 euros, es decir, 4,1 veces el valor del precio medio de España (2.879 euro/m2), según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 943.360 euros, frente a los 852.013 euros de 2024, es decir, 91.347 euros más que hace un año, una subida del 10,7%.

La capital concentra así los barrios más caros del país, seis de ellos con precios que superan los 10.000 euros por metro cuadrado. Tras Castellana se sitúan Recoletos con 11.401 euro/m2, Lista con 11.300 euro/m2, Goya con 10.947 euro/m2, Almagro con 10.668 euro/m2, Ibiza de Madrid con 10.192 euro/m2, Jerónimos con 9.961 euro/m2, Trafalgar con 9.885 euro/m2, El Viso con 9.572 euro/m2 y Justicia - Chueca con 9.550 euro/m2.

"El mapa de los barrios con precios más altos refleja una doble realidad. Por un lado, la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales como Madrid y Barcelona, que se han consolidado como los enclaves residenciales más exclusivos del país, donde la escasez de oferta, la alta calidad del parque y la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva presionan los precios hasta niveles históricamente elevados. Se trata de áreas con un atractivo único, muy limitado en superficie y difícilmente replicable", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Asimismo, Matos ha subrayado que las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, "lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional". "Sin embargo, crecimientos cercanos o superiores al 90% en un solo año anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña", ha zanjado.