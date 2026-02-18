El Barrio de la Ciencia de Chamartín tendrá citas científicas en las aceras y una programación que arranca en breve - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El medio kilómetro del Barrio de la Ciencia de Chamartín tendrá citas científicas en las aceras y una programación cultural, formativa, divulgativa y con visitas teatralizadas que arrancará en los próximos meses, han adelantado la concejala del distrito, Yolanda Estrada, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación que han hecho en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Tras el Barrio de la Ciencia se encuentra la colaboración del Ayuntamiento, la Residencia de Estudiantes, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el IES Ramiro de Maeztu.

El entorno comprende el paseo de la Castellana y las calles de Joaquín Costa, López de Hoyos y María de Molina y presenta una singularidad única ya que en él se encuentran representadas la ciencia, la investigación, la tecnología y la historia. Con esta nueva iniciativa urbana y cultural, se reforzará la proyección científica, educativa y turística de la capital de España.

El barrio de la Ciencia nace como una iniciativa pionera para promover la cultura científica con la creación de un nuevo espacio destinado a impulsar y apoyar la tecnología, la innovación y la investigación, mediante la colaboración entre las instituciones y organismos para potenciar proyectos conjuntos.

"El entorno del Barrio de la Ciencia va a tener actuaciones de embellecimiento con citas que van a estar en la acera y cerca de zonas donde hay mucha afluencia de público", ha explicado Estrada a la prensa sobre un barrio que tendrá señalética propia.

Además el Barrio de la Ciencia será incluido en las paradas de autobús de EMT Madrid y formará parte de rutas con las que potenciar el comercio de proximidad de la mano de unos mapas con los que cualquier visitante pueda saber cuántos minutos va a tardar en llegar a una zona comercial determinada, en colaboración con las asociaciones como las de Costa Fleming y la de Comerciantes y Empresarios de Chamartín.

La misma colaboración se hará con los centros educativos de todo el distrito en este proyecto de divulgación de la ciencia. "Vamos a hacer actividades en la calle, vamos a sacar en cuanto el tiempo nos lo permita muchas charlas y talleres fuera de lo que es este entorno de medio kilómetro cuadrado, vamos a ir a los centros educativos, me gustaría que se dieran charlas en los mercados municipales y creo que sería muy interesante que las empresas que hay en Chamartín participen también en esta forma de divulgar la ciencia", ha desgranado Yolanda Estrada.

La edil ha puesto en valor la importancia de que los tres niveles de la Administración formen parte de esta iniciativa que persigue un objetivo, "que la ciencia llegue a todo el mundo, que no esté politizada y que se apoye a los investigadores, a la docencia, a los estudiantes".

"UNA DE LAS INICIATIVAS MÁS BONITAS DE LA LEGISLATURA"

Para el alcalde, el Barrio de la Ciencia es sin duda "una de las iniciativas más bonitas de esta legislatura". "En apenas medio kilómetro cuadrado en el distrito de Chamartín tenemos instituciones como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el Museo de Ciencias Naturales, la Residencia de Estudiantes o el CSIC", ha descrito.

"Son instituciones que representan desde el punto de vista de la ciencia, de la cultura, del conocimiento, de la técnica los caminos que nos van a permitir ser cada vez una sociedad mejor", ha subrayado, para apuntar que "en este espacio reducido de terreno hay una increíble concentración de talento".

Lo que promueve el Ayuntamiento es "unir la voluntad con todas estas instituciones para hacer un Barrio de las Ciencias con carácter divulgativo para que todos los madrileños puedan conocer un poco mejor estas instituciones".

"Y también para que todos aquellos que conozcan estas instituciones puedan ser nuestros ingenieros, nuestros científicos, nuestros escritores del futuro porque son ellos los que van a tener la responsabilidad de la sociedad en el futuro y, por tanto, su mejor formación va a ser también su mejor contribución a todos nosotros como sociedad y como ciudad", ha añadido.

Tiene claro Almeida que "si se va juntos se llega más lejos", con la vista puesta en la colaboración entre las distintas instituciones y administraciones, porque se sigue un mismo objetivo, "mejorar la sociedad".

Se hará a través de este Barrio de la Ciencia "que une dos almas, la del barrio con el alma divulgativa". "Es un barrio del futuro en medio kilómetro de extensión para lanzar el mensaje de que el mejor futuro se hace entre todos", ha concluido.