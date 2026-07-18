La Batalla Naval desembarca en Vallecas con barco pirata, paella popular y guerra de agua para "desarmar al fascismo"

Archivo - Decenas de personas durante la Batalla Naval de Vallecas, a 14 de julio de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Batalla Naval de Vallecas volverá este domingo a tomar las calles del distrito con una jornada que reunirá pasacalles, batucada, paella popular, charangas, carrozas y una guerra de agua que arrancará a las 16.30 horas en el bulevar de la calle Peña Gorbea.

Piratas, bucaneros, cofrades, grumetes y vecinos volverán a salir a la calle para gritar 'Vallekas, puerto de mar' en una nueva edición organizada por la Cofradía Marinera de Vallekas, que celebra esta fiesta bajo el lema '¡Mójate y desarma el fascismo!'.

"Pedimos a nuestros vecinos y vecinas que salgan a la calle a desarmar el fascismo porque otro mundo es posible, porque las únicas guerras deberían ser las de agua y las únicas armas permitidas: las pistolas, los cubos o los barreños que usamos en la Batalla Naval", reivindican los organizadores.

La jornada, indica la organización en un comunicado, comenzará a las 12.30 horas con la Bajada del Barco Pirata desde la calle Payaso Fofó. Desde allí partirá un pasacalles con batucada hasta la Plaza Vieja, como antesala de la comida popular prevista.

A las 13.30 horas, la Plaza de Puerto Rubio acogerá una paella popular para 600 personas. Para participar será necesario adquirir previamente un bono de comida de 10 euros, que incluye pan y bebida. La organización ha detallado que 130 raciones serán veganas.

El pregón de esta edición correrá a cargo de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que representa a las educadoras infantiles en huelga desde el pasado 7 de abril. Tras su lectura, comenzará la Batalla Naval, con salida de charangas, carrozas, marineros, cofrades y vecinos. El recorrido concluirá en la calle Payaso Fofó a las 19.30 horas, previsiblemente.

La organización ha pedido a los asistentes que eviten el uso de globos de agua ya que pueden causar daño a los asistentes si se lanzan desde gran altura o a gran velocidad.

EL MAR LLEGÓ A VALLECAS EN 1982

Fue en 1982 cuando simbólicamente el mar llegó a Vallecas con su Batalla Naval, que con los años se ha convertido en una de las señas de identidad de este punto de Madrid. Como explican desde la Cofrafía, organizadora de la Batalla, a un grupo de jóvenes que participaban en las Fiestas del Carmen se les ocurrió combatir el calor echando mano de las bocas de riego del bulevar.

De ese baño improvisado surgió la reivindicación del 'Puerto de mar para Vallekas'. Un año después se celebró ese imaginado puerto, en el que participaron más de 3.000 vallecanos y vallecanas.

La Cofradía, que surgió en el año 2000, define la Batalla Naval como un "barco de tres mástiles": la participación masiva del vecindario, la utopía de pedir lo aparentemente imposible y la adhesión a causas sociales.

UNA FIESTA HERMANA DE LA KARMELA

La Batalla Naval coincide además con las Fiestas de la Karmela, celebración hermana y también autogestionada, con la que la Cofradía asegura que lleva "remando juntas" desde hace 22 años.

El sábado habrá propuestas familiares, un vermú popular, comida cubana y actuaciones de The Salsa Punk Orkestra, Brigade Loco y Kaos Urbano, mientras que el domingo la jornada concluirá con los conciertos de Ebri Knight, Riada, Awakate y Nerve Agent.

Según la organización, ambas fiestas forman parte de la identidad festiva del distrito y este año comparten el fondo de sus reivindicaciones: mientras la Karmela rinde homenaje a quienes hicieron frente al fascismo hace 90 años, la Batalla Naval llama a hacer frente a la "deriva fascista actual".