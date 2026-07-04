La Batalla Naval de Vallecas tendrá lugar el día 19 con batucada, paella y batalla de agua para "desarmar al fascismo"

Archivo - Varias personas durante la celebración de la Batalla Naval de Vallecas, a 20 de julio de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Batalla Naval de Vallecas celebrará una nueva edición el 19 de julio con una programación que incluirá pasacalles, batucada, paella popular, pregón y la tradicional batalla de agua por las calles del barrio, según ha informado en un comunicado la Cofradía Marinera de Vallekas.

La cita principal comenzará a las 16.30 horas en el Bulevar de la calle Peña Gorbea, donde tendrá lugar el pregón, y finalizará a las 19.30 horas en la calle Payaso Fofó. Bajo el lema '¡Mójate y desarma el fascismo!', la organización volverá a reunir a piratas, bucaneros, cofrades, grumetes y vecinos para proclamar 'Vallekas, puerto de mar'.

"Pedimos a nuestros vecinos y vecinas que salgan a la calle a desarmar el fascismo porque otro mundo es posible, porque las únicas guerras deberían ser las de agua y las únicas armas permitidas: las pistolas, los cubos o los barreños que usamos en la Batalla Naval", reivindican los organizadores.

La programación previa comenzará el 17 de julio, a las 20 horas, con la decoración marinera. La salida será desde la calle Payaso Fofó, 24, desde donde la charanga recorrerá balcones y calles del itinerario de la Batalla Naval.

El día 19, los actos arrancarán a las 12.30 horas con la Bajada del Barco Pirata desde la calle Payaso Fofó, acompañada de batucada hasta Plaza Vieja. Después, a las 13.30 horas, se celebrará una paella popular en la Plaza de Puerto Rubio para 600 personas.

Para participar en la comida será necesario adquirir previamente un bono de 10 euros, que incluye pan y bebida. La organización ha detallado que 130 raciones serán veganas.

El pregón de esta edición correrá a cargo de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que representa a las educadoras infantiles en huelga desde el pasado 7 de abril. Tras su lectura, a las 16.30 horas en el Bulevar de la calle Peña Gorbea, comenzará la Batalla Naval, con charangas, carrozas, marineros, cofrades y vecinos en un recorrido que terminará en la calle Payaso Fofó.

La organización ha pedido a los asistentes que eviten el uso de globos de agua, ya que pueden causar daño a los asistentes si se lanzan desde gran altura o a gran velocidad.

EL MAR LLEGÓ A VALLECAS EN 1982

Fue en 1982 cuando simbólicamente el mar llegó a Vallecas con su Batalla Naval, que con los años se ha convertido en una de las señas de identidad de este punto de Madrid. Como explican desde la Cofrafía, organizadora de la Batalla, a un grupo de jóvenes que participaban en las Fiestas del Carmen se les ocurrió combatir el calor echando mano de las bocas de riego del bulevar.

De ese baño improvisado surgió la reivindicación del 'Puerto de mar para Vallekas'. Un año después se celebró ese imaginado puerto, en el que participaron más de 3.000 vallecanos y vallecanas.

Pero Vallecas no siempre lo tuvo fácil y la 'ley seca', mediante el cierre de las bocas de riego por parte de la Junta, también llegó a este puerto de mar. Desde 1991 hasta el año 2000 los problemas se sucedieron. El principal escollo es que no se establecía un espacio delimitado para celebrar la Batalla Naval.

La 'sequía' obligó también a darle una vuelta a la idea de la Batalla Naval. Por eso en 1993 se optó por la espuma y dos años después por el agua reciclada. En el año 2000 nació la Cofradía Vallekana, integrada por 36 organizaciones y colectivos de Vallecas que se hacen cargo de la organización de la fiesta.