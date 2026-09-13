Belarra tacha a Ayuso de la presidenta "más corrupta" y acusa al PP de Madrid de "robar de lo público" con el GP de F1

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una concentración para protestar por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, a 13 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la "más corrupta de la historia" de la región y ha acusado al Partido Popular (PP) de "robar de lo público" a través de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1) en el circuito de Madring de la capital.

En declaraciones a los medios durante la manifestación de asociaciones vecinales del distrito madrileño de Hortaleza en contra del Gran Premio, Belarra ha vaticinado que "en diez años" este acontecimiento desembocará en un nuevo "caso de corrupción" del PP, cuya "falta de transparencia les caracteriza", ha asegurado.

En este sentido, ha reiterado que Ayuso es la presidenta "más corrupta de la historia" de la Comunidad, y la ha señalado por vivir "en un piso pagado con dinero corrupto durante los últimos tres o cuatro años", algo que considera "absolutamente indecente" y por lo que no ve "reforma posible" para los 'populares'.

"Solo cabe echarles, porque cuando entran en las instituciones y se atrincheran, como en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo único que saben hacer es robar, meter la mano en la caja y desviar dinero público para intereses privados, como hacen con la Fórmula 1", ha concluido.