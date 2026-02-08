Los beneficiarios de las ayudas a la digitalización: el 87% son pequeñas empresas y un 40% son del Sur Metropolitano

Archivo - Un trabajador responde al teléfono en talleres Otman, en el polígono industrial Ventorro del Cano en Alcorcón. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 87% de los beneficiarios de las ayudas a la digitalización del sector industrial de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas con fondos europeos, son pequeñas empresas y un 40% de las entidades procede de los municipios del Sur Metropolitano, donde se sitúan Getafe, Leganés y Valdemoro.

Lo ha dado a conocer esta semana el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez, en la comisión de Economía y Empleo que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid, donde ha recordado que estas subvenciones buscan fomentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Esta línea de ayudo ha ido recogiendo las nuevas necesidades empresariales que han aportado las entidades o asociaciones. Por ejemplo, para la adquisición de hardware, software, equipamientos informáticos, portales de venta o implantar nuevos sistemas de ciberseguridad.

"Tiene un enfoque muy completo para que la pyme madrileña no solamente sea digital internamente en sus pedidos, sino también hacia afuera en el mercado, que sea capaz de competir en un comercio que cada vez es más digital y capturar más eficiencias", ha detallado Martínez.

A nivel de distribución geográfica, un 40% de estas ayudas van al Sur Metropolitano, un 25% al Corredor del Henares y el 35% restante a todo el territorio de la región. La valoración de la Consejería es que están funcionando "muy bien" y esperan intensificarlas con el Plan Industrial 2026-2030.

"Hemos pasado de un presupuesto de 8 millones de euros en 2023 a 10 millones de euros en 2025, que vamos a replicar en este 2026.

Tenemos unas tasas de ejecución de concesión del 100% de las ayudas ante la buena demanda. Están resolviendo problemas", ha subrayado el director general.

Estas ayudas persiguen un efecto incentivador: se presenta por parte de las empresas una actuación que deben realizar a lo largo del año. Una vez se abre la disponibilidad de presupuesto de estas ayudas el 1 de enero de cada año, se mantiene el plazo abierto hasta agotamiento del presupuesto.

Desde 2023, se ha ejecutado un total de 27,5 millones de euros a un total de 306 pymes que han sido beneficiarias, generando una inversión privada inducida total de 116 millones. "Es un efecto multiplicador muy importante con cada euro público que destinamos", ha apuntado.