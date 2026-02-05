Bergerot acusa a Ayuso de "romper la convivencia" y ve a Más Madrid como "la única izquierda que no baja los brazos"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot - CANAL 33

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, acusó anoche a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "romper la convivencia" y de situarse al frente de "la peor derecha que hay en España", mientras que defendió a su formación como "una alternativa firme que no baja los brazos para mejorar la vida de los pueblos y de las ciudades de esta región".

En una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press, Bergerot afirmó que el clima político en la Comunidad de Madrid es "tenso" porque existe "una derecha a la que no le importa en absoluto mejorar la vida de España" y que, a su juicio, busca "romper un consenso social" en la convivencia". Según explicó, esa situación se vive "de forma muy clara en Madrid", con una presidenta que "no duda en romper todo eso que nos hace iguales en derechos".

La dirigente de Más Madrid cargó contra el funcionamiento de la Asamblea regional y señaló directamente a su presidente, Enrique Ossorio, al que definió como "ese brazo ejecutor de la señora Ayuso". A su juicio, Ossorio "en vez de ejercer una Presidencia imparcial, se está dedicando a ser árbitro y delantero centro" e "impide que en la Asamblea de Madrid se hable de todos esos temas que les importan a los madrileños", como el destino del dinero público o la situación de la Sanidad.

Bergerot sostuvo que tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el PP ha de permitir comisiones de investigación sobre la gestión público-privada de hospitales como el de Torrejón, así como debatir la reprobación del jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Rodríguez.

Sobre las acusaciones de violencia política y el aumento del tono parlamentario, la diputada cuestionó que se llame polarización a hechos como que en el centro de salud de Pinto "no haya un médico durante 16 días" o a las palabras de Ayuso sobre los familiares de las 7.291 personas fallecidas en residencias en la pandemia. "Hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que hay es una derecha que no soporta que haya una izquierda que esté en una voluntad de combate", indicó.

En la entrevista, Bergerot defendió que Más Madrid mantendrá sus prioridades políticas hasta el final de la legislatura y aseguró que su proyecto busca "acabar con la desigualdad territorial", "blindar los servicios públicos como garantes de igualdad de oportunidades", "garantizar el derecho a la vivienda" y "seguir dando el combate contra esa crisis del poder adquisitivo que están sufriendo las familias".

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

En materia de vivienda, la líder de la oposición reclamó "confrontar de frente a todos esos fondos buitres extranjeros que se están comprando nuestros edificios de 10 en 10 en nuestros barrios, y acusó a Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "vender Madrid con los madrileños dentro". Según dijo, esos fondos "están expulsando a las familias de los barrios" con el "plácito" de los gobiernos regional y municipal.

Bergerot criticó planes como el denominado Plan Reside de la capital y afirmó que se favorece que los fondos compren bloques enteros, "acosen" a las familias y sustituyan viviendas por "Airbnb ilegales". Frente a ello, reprochó a la presidenta que rechace medidas como "topar los precios del alquiler" y aseguró que "una y otra vez decide ponerse del lado de esos fondos buitres".

La portavoz de Más Madrid extendió la responsabilidad de la crisis de vivienda al PSOE y afirmó que el problema es también "un ejemplo de a dónde nos ha traído el bipartidismo". Defendió seguir presionando al PSOE para que "lea realmente cuál es el problema" y calificó de "obsoletas" e "inútiles" las medidas que, a su juicio, se están poniendo sobre la mesa, como las bonificaciones a propietarios.

MODELO TURÍSTICO Y POLÍTICA FISCAL

En cuanto al modelo turístico, Bergerot sostuvo que el que impulsa el PP se basa en "generar grandes eventos que no generan ningún valor añadido a los vecinos" y cuestionó los beneficios reales de ese crecimiento. "¿Riqueza para quién?", preguntó, al afirmar que los beneficios "no repercuten ni en los trabajadores ni en los madrileños", mientras se concentran los efectos negativos en los barrios del centro.

Además, la entrevistada aseguró que mientras "los millonarios multiplican sus beneficios", las familias ven que eso "no va a su bolsillo". Defendió que "esos millonarios lo primero que tienen que hacer es pagar impuestos" y criticó que Ayuso "perdone a los millonarios" dejando de recaudar "6.000 millones de euros al año".

En relación con la política fiscal, Bergerot preguntó "de dónde va a recortar esos 500 millones de euros Ayuso" para financiar la nueva rebaja del IRPF y puso ejemplos en sanidad y transporte. Afirmó que esa medida supondrá un ahorro de "20 euros al año" para quienes cobran el salario mínimo y hasta "2.000 euros" para las rentas más altas, y concluyó que "el único problema fiscal que hay en Madrid es que Ayuso ha convertido a Madrid en un paraíso fiscal para los ricos".

SANIDAD Y TRANSPORTES

En Sanidad, la portavoz de Más Madrid denunció la existencia de "una mafia que se está forrando a costa del presupuesto sanitario" y afirmó que se está "poniendo en peligro nuestra salud". Citó audios en los que, según dijo, un directivo de Ribera Salud reconoce prácticas destinadas a aumentar listas de espera y el uso de material diseñado para un solo uso.

Así, sostuvo que esos hechos "tienen que tener consecuencias penales" y recordó que su formación ha denunciado ante la Fiscalía la situación del Hospital de Torrejón.

Sobre transportes, Bergerot defendió un diseño de la red de Metro pensado "para los próximos 20 años" con un "metro de la M40" y criticó un modelo centrado en la centralidad. También atribuyó los problemas de Cercanías a "una desinversión durante décadas" y valoró que actualmente se esté reforzando la red, aunque insistió en que "hace falta más".

"AYUSO DEFENDIÓ A SU NOVIO CON RECURSOS PÚBLICOS"

En otro orden de cosas, la parlamentaria se refirió a Alberto González Amador, pareja de la presidenta, y afirmó que "todos los madrileños y todos los españoles" han visto a Ayuso "defender a un ciudadano desde el minuto uno" utilizando recursos públicos. Sostuvo que González Amador "se va a sentar en el banquillo dos veces", por delitos fiscales que "él mismo ha reconocido".

La dirigente de Más Madrid negó que exista una confrontación institucional bidireccional y aseguró que Ayuso "tiene un problema patológico con ser protagonista". Como ejemplo, citó la reacción de la presidenta tras un accidente ferroviario, frente a un contexto de cooperación entre administraciones que, según dijo, "daba tranquilidad".

Preguntada por el futuro de su partido, Manuela Bergerot aseguró que aún queda "un año y medio" para la próxima cita electoral y defendió que su formación es "la alternativa de izquierdas madrileña que le planta cara a esa derecha madrileña", además de "la única izquierda que supera al PSOE fuera de Galicia y Euskadi". Sobre su papel personal, afirmó que estará "al servicio de lo colectivo" y "donde Más Madrid me necesite".