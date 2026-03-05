Bergerot alerta de tecnofascistas que alimentan un acoso a las mujeres para silenciarlas y que crece ante las elecciones

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 5 de junio de 2025, en Madrid (España). Los menores extranjeros no acompañados, las residencias de mayores en la pandemia del Cov - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha alertado de las estrategias de "tecnofascistas" que alimentan el acoso a las mujeres para silenciarlas, una violencia expresada en campañas políticas que va en aumento a medida que se acercan las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

Lo ha sostenido en el acto 'Que el poder no les haga impunes. Libres y protegidas: por una educación sexoafectiva emancipadora y feminista', organizado por Más Madrid Jóvenes y en el que han participado diversas expertas. Recién aterrizada del Pleno de la Asamblea, Bergerot ha lamentado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, les haya contestado entendiendo a las mujeres bajo un único prisma, el de la maternidad.

Ese es "un mundo muy estrecho, muy aburrido", ha calificado, para reinvindicarse como "mujeres deseantes" y no sólo desde el prima de la sexualidad porque "también en hacer política hay un deseo". Tampoco se ha olvidado, a tres días del 8M, de "las diez mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres".

ACOSO SUFRIDO POR RITA MAESTRE

El asesinato es "la expresión máxima de violencia" que sufren las mujeres, ha subrayado, la culminación de "una campaña de acoso brutal por parte de las derechas en todos sus formatos, con todos esos tecnofascistas que tienen comprados todos los algoritmos donde condicionan las relaciones y donde quieren que las mujeres vuelvan al hogar".

En este punto ha señalado el acoso denunciado por su compañera, la coportavoz de Más Madrid Rita Maestre. La concejala ha denunciado ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales. Los hechos comenzaron cuando empezaron a aparecer hombres llamando a la puerta de su casa. La situación se repitió en varias ocasiones hasta que, en una de ellas, un hombre subió desde el portal hasta la puerta de su vivienda.

"Se ha traspasado una línea muy peligrosa", ha advertido Bergerot, que ha encuadrado esa situación de acoso en "una campaña para inocular el miedo, para inmovilizar, para que las mujeres se queden calladas, encerradas". Manuela Bergerot tiene claro que "el feminismo es uno de los mayores diques contra el fascismo".

TRADWIVES Y 'FEMOSFERA'

La periodista Noemí López Trujillo ha puesto el acento en "el odio a lo femenino" y en la 'femosfera' aparentemente progresista y feminista que entiende que la liberación de la mujer llega cuando "se quita la feminidad de encima" buscando una pretendida "feminidad perfecta, impoluta".

López Trujillo ve una relación entre las "tradwives que promueven una feminidad discreta y la 'femosfera' porque no promueve otra cosa muy diferente". "Estoy cansada de esta idea de que para liberarnos como feministas tenemos que dejar atrás la feminidad cuando nadie en el mundo le pediría a ninguna persona que se deshaga de su identidad", ha constatado.

La periodista ha alertado del momento reaccionario inserto en la sociedad actual, en forma de "clean look, recato, moderación, chicas limpias y perfectas" que "estandarizan un máximo de feminidad muy bajito y hace que todas las notas discordantes lo sean mucho más".

La deportista y portavoz de Jóvenes Más Madrid, Diana López, ha hecho énfasis en el lema de este 8M, 'Feministas antifascistas', para condenar la existencia de "odio en espacios que parecen más igualitarios", mientras que la socióloga y politóloga Miriam Jiménez Lastra ha remarcado el odio que las mujeres ejercen contra ellas mismas.

"Copiamos ese odio y lo repetimos. Todas hemos pasado por esos procesos de sufrimiento masivo en los que siendo muy joven te pasan una cera para depilarte, por ejemplo, y lo reproduces porque es una cosa aprendida. Si la sociedad te odia, tú te acabas odiando y acabas entrando en un molde en el que no quieres ser odiada, en el que no quieres ser señalada", ha argumentado.

La socióloga ha sostenido que la sociedad actual es "profundamente pedófila porque quiere que las mujeres sigan siendo niñas toda la vida, siendo completamente infantes, que no tengas arrugas, que no parezcan una mujer adulta". "Esa misoginia interiorizada no es normal", ha remarcado.

Preguntadas por el fenómeno de las tradwives, Diana López ha argumentado que las mujeres jóvenes se enfrentan a narrativas en redes sociales que generan malestar, más en concreto, "un vacío", al que el fascismo responde con "una propaganda simple de respuestas simples" sobre qué es ser mujer, siempre relacionado con unos roles de género tradicionales.