Bergerot critica a Ayuso por "hacerse foto" en Tres Cantos y "presumir" de medios sin realizar "prevención en invierno"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su visita a la zona afectada por el incendio originado el pasado lunes en Tres Cantos para "hacerse la foto" y presumir de "medios durante todo el año" para la extinción mientras "apenas se ejecutan trabajos de prevención en invierno".

"Por fin, 4 días después, Ayuso ha llegado de Miami para visitar Tres Cantos. Los incendios no se apagan con discursos ni fotos después de las vacaciones. Se apagan con prevención, recursos públicos estables y respeto a quienes arriesgan su vida para protegernos", ha lanzado Bergerot en la red social 'X'.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional "despide al 50% de los bomberos forestales" cuando acaba el verano, "justo los que garantizan esa prevención todo el año que Ayuso proclama".

Bergerot ha recordado que estos profesionales han estado un mes en huelga para reclamar unos "recursos dignos", un paro que han interrumpido hasta el 25 de agosto, según han anunciado este mismo jueves. "Para hacer lo que siempre han hecho, proteger vidas y nuestro patrimonio natural. A pesar de las políticas del PP", ha censurado.

"Los bomberos forestales de Madrid cobran apenas 1.300 euros al mes. Es inadmisible que continúen con los sueldos congelados desde 2008, sin reconocimiento oficial, con 33 plazas vacantes y con la mitad de la plantilla pensando ya en el paro. Sin olvidarnos, por supuesto de que se juegan la vida con jornadas agotadoras", ha subrayado.

Por otro lado, Bergerot ha destacado que Más Madrid propuso en el mes de abril destinar "5 millones de euros en prevención" y actualizar los mapas de incendio, ambas "rechazadas por el PP".

"Tres Cantos estaba fuera de esos mapas. Les advertimos de que debía incluirse. Hoy el municipio ha ardido. La prevención no es un discurso, son decisiones concretas que salvan vidas y naturaleza", ha argumentado.

Igualmente, ha apuntado a que también "rechazó ayudar a elaborar planes contra incendios forestales" en municipios. "Muchos carecen de ellos, así se deja desprotegida a buena parte del territorio", ha indicado.

Por último, ha cargado contra la "negligencia" del Gobierno de Ayuso por ejecutar unos trabajos de prevención que en invierno de 2024 "apenas llegó al 1,1% del total de la superficie forestal".

Por más que Ayuso hable de medios todo el año, lo que tenemos es una muestra más de negligencia en la gestión del territorio. Menos cinismo y más trabajo, señora Ayuso", ha zanjado.