Bergerot (MM) tacha de "lawfare de manual" la apertura de juicio oral a Mónica Oltra y augura que "irá a ninguna parte"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "lawfare de manual" la apertura por la Audiencia Provincial de Valencia de juicio oral a la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana durante del Gobierno del Botànic, Mónica Oltra, y ha augurado que "irá a ninguna parte".

"Mónica Oltra lleva años sometida a un acoso judicial y mediático vergonzante, a un lawfare de manual cuyo único objetivo ha sido intentar dañarla. Hoy es otro capítulo más de lo mismo que irá a ninguna parte. Todo el apoyo siempre, compañera", ha planteado Bergerot en sus redes sociales tras conocerse la decisión judicial.

El tribunal vuelve a desestimar el archivo de las actuaciones dictado por el juez instructor y estima los recursos presentados por Vox y Gobierna-te.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia archivó en 2024 las actuaciones al no apreciar delito --al igual que la Fiscalía-- y, posteriormente, la Audiencia ordenó reabrir la causa al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te. El juez siguió adelante con el procedimiento por "imperativo legal" y en aplicación de esa decisión.

Posteriormente, en 2025, el órgano el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa y en diciembre reafirmó esta decisión al rechazar los recursos de las acusaciones. Éstas volvieron a recurrir a la Audiencia y, ahora, el tribunal ordena la apertura de juicio.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.