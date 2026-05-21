Bergerot reivindica la "excelente noticia" del acuerdo en MM con Delgado como "uno" de sus "referentes" en el Congreso

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, hablando con la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La política nacional vuelve a centrar el Pleno de la A - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado este jueves la "excelente noticia" del acuerdo en su formación por el que la ministra de Sanidad, Mónica García, encabezará la lista unitaria a las primarias para la Comunidad con Delgado como 'número 3' y "uno" de los "referentes" del partido en el Congreso.

"Emilio Delgado va a ser uno de los referentes de Más Madrid en el Congreso junto a Tesh Sidi (diputada en la Cámara Baja) y Eduardo Fernández Rubiño (Portavoz adjunto en el Ayuntamiento", ha recalcado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

Bergerot, por su parte, figura como la 'número 2' de la lista unitaria en la que, según ha destacado, cabe "todo el mundo" para poder "aportar y pelear por la Presidencia de la Comunidad" "Yo voy a estar para hacer llegar a Más Madrid a la Puerta del Sol", ha apostillado.

El acuerdo llegaba tras meses de debate entre las partes y, especialmente, tras un choque público entre Delgado y García en un programa de televisión por el censo de las primarias.

Preguntada por el porqué de que no llegara el acuerdo antes, Bergerot ha afirmado que estos debates son algo "absolutamente rutinario" dentro de las "organizaciones democráticas". Ha destacado que mientras se tenían estos procesos "naturales", Más Madrid estaba también centrada en ser "la primera fuerza de izquierdas" de la región, gobernando en varios ayuntamientos y gestionando el operativo del hantavirus a través del Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García.

"Desde Más Madrid estamos muy orgullosos de tener a los mejores referentes para hacernos cargo de todas esas instituciones donde queremos llegar para mejorar la vida de la gente", ha rematado Bergerot.