Bicimad cumple tres años desde su renovación, roza los 33 millones de viajes y prevé nuevas ampliaciones en 2026

El servicio de bicimad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema público de bicicletas eléctricas bicimad cumple tres años desde la puesta en marcha de su renovación integral, periodo en el que ha acumulado casi 33 millones de viajes y ha consolidado su uso en toda la ciudad tras su expansión a los 21 distritos de Madrid, con la vista puesta en nuevas ampliaciones a lo largo de 2026.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha recordado que la renovación del servicio, iniciada el 7 de marzo de 2023, supuso una transformación tecnológica completa y la ampliación del sistema. En concreto, pasó de 2.964 a 7.500 bicicletas y de 264 a 611 estaciones en aquel año, lo que convirtió a Madrid en la primera ciudad europea en contar con un sistema público de bicicletas eléctricas de alquiler disponible en todo su término municipal.

Durante el periodo inicial, en el que convivió con el anterior sistema, bicimad comenzó a operar en 13 distritos con 60 estaciones y 700 bicicletas eléctricas. Menos de nueve meses después culminó su implantación en los 21 distritos de la capital, incluyendo aquellos en los que aún no estaba presente: Barajas, Hortaleza, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

Desde entonces, el servicio ha seguido creciendo. Actualmente cuenta con 634 estaciones operativas y 7.782 bicicletas disponibles. Además, para 2026 están previstas nuevas ampliaciones, entre ellas la extensión del sistema a la localidad de Pozuelo de Alarcón con el objetivo de mejorar las conexiones entre municipios y reforzar el papel de la bicicleta en la movilidad sostenible.

CIUDADANOS DE ENTRE 20 Y 29 AÑOS, LOS USUARIOS MÁS FRECUENTES

El servicio fue gratuito hasta el 31 de enero de 2024 para facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo modelo. Desde su implantación ha registrado cifras récord, con más de 32,7 millones de viajes realizados y un incremento de 844.310 usuarios registrados desde febrero de 2023 hasta la actualidad.

En cuanto al perfil de los usuarios, predominan los hombres frente a las mujeres (55,24% frente a 44,76%) y el grupo de edad mayoritario es el de entre 20 y 29 años, que representa el 44,6% del total.

La consolidación del servicio también se refleja en la evolución de los registros mensuales y diarios. En octubre de 2023 se superó por primera vez el millón de viajes en un mes, con 1.111.678 trayectos. Dos años después, en octubre de 2025, se alcanzó el récord mensual con 1.640.750 desplazamientos.

El máximo histórico se registró el 8 de septiembre de 2025, lunes, con 66.605 viajes, seguido del 9 de septiembre (martes) del mismo año, con 65.713 trayectos, coincidiendo en ambos casos con jornadas en las que el servicio era gratuito. Fuera de ese periodo, el mejor dato se produjo el 3 de octubre de 2025, con 61.707 desplazamientos.

LA ESTACIÓN DE PLAZA DE LA CEBADA HA SIDO LA MÁS UTILIZADA EN 2025

Respecto al uso de estaciones, la más utilizada durante el último año fue la número 39, situada en la plaza de la Cebada, con 108.787 desanclajes. Le siguieron la estación 222, en Eugenio Caxes-Antonio López, con 85.303, y la número 53, ubicada en la plaza de Lavapiés, con 82.341.

La renovación del sistema incluyó una profunda transformación logística, económica y tecnológica. Las nuevas bicicletas eléctricas, fabricadas con aluminio reciclado, presentan un diseño más manejable, ergonómico y robusto, mientras que las estaciones incorporan elementos diseñados para resistir el vandalismo, la corrosión y la exposición a la intemperie.

Asimismo, el servicio incorporó una nueva imagen de marca y herramientas digitales actualizadas, con una nueva página web y una aplicación móvil adaptadas a criterios actuales de accesibilidad, diseño y usabilidad.

El proyecto de ampliación y transformación del sistema se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid y ha contado con financiación europea procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y gestionados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.