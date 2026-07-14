Bicimad sale de Madrid por primera vez y llega a Pozuelo con 370 bicis y una treintena de estaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, en Bicimad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bicimad se expande desde este martes y sale de Madrid por primera vez llegando a Pozuelo de Alarcón con 300 bicis eléctricas y una treintena de estaciones, una ampliación del servicio que han probado a base de pedales tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como su homóloga en Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero.

La inversión necesaria para esta expansión, de 2,32 millones de euros, corre a cargo del Ayuntamiento de Pozuelo. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) aporta el soporte tecnológico y la consultoría técnica mientras que el mantenimiento depende de Pozuelo.

"La aplicación es exactamente la misma, se va a poder utilizar de la misma manera, se va a poder anclar las bicis exactamente igual en las estaciones de Pozuelo que en las estaciones de la ciudad de Madrid", ha aclarado Almeida.

Siguiendo parámetros similares a los aplicados en Madrid para la ubicación de las estaciones y en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo, se han seleccionado los enclaves para instalar las estaciones según criterios de proximidad a espacios y edificios públicos, intercomunicación con otros medios de transporte, cercanía a vías ciclistas y selección, en la medida de lo posible, de ubicaciones que no eliminen plazas de aparcamiento.

"¿Qué mayor maravilla que poder ir en bicicleta hasta Madrid pasando por la Casa de Campo gracias a Bicimad?", ha planteado Almeida, una realidad posible desde este martes, "una muy buena noticia con la que se estrechan las relaciones" entre Madrid y Pozuelo.

"MUCHA EXPECTACIÓN", SOBRE TODO ENTRE LOS JÓVENES

Paloma Tejero, por su parte, ha descrito el de hoy como "un día muy importante para Pozuelo", convertido ya "en primer municipio de la Comunidad (más allá de la capital) que puede contar con un servicio tan reconocido y de tanta calidad como es Bicimad, tan demandado por los madrileños".

"Hay muchísima expectación, entre nuestros jóvenes especialmente, porque había mucha ansia para que llegara este nuevo servicio a nuestra ciudad", ha descrito la alcaldesa de Pozuelo, quien ha remarcado que Bicimad "va a complementar el transporte público de Pozuelo".

Tejero ha pedido a la vecindad que haga "un uso responsable y que sea consecuente con las normas de tráfico". "Que lo disfruten y que lo intentemos poner en marcha con toda la sensatez y con todas las medidas que son necesarias", ha insistido.

"TANTEOS" DE OTROS MUNICIPIOS

Almeida ha confirmado "tanteos", que "no conversaciones todavía formales", con otros municipios limítrofes "para ver si también es posible replicar el modelo establecido", aunque sin dar más pistas de cuáles son los interesados.

Con la puesta en marcha de estas 30 nuevas estaciones en Pozuelo de Alarcón, se consuma la sexta ampliación significativa de una red dependiente de EMT Madrid con un total de 683 estaciones y una flota que suma ya 8.385 bicicletas.

Desde finales de 2025 y, sobre todo a lo largo de esta primavera, la red de Bicimad se ha ido reforzando en seis distritos de la capital (Barajas, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde) con la puesta en marcha de un total de veinte estaciones nuevas.

Estos emplazamientos han sido definidos en función de criterios como el aumento de la presencia de Bicimad en zonas donde ya operaba o la cobertura de nuevas localizaciones donde el servicio no operaba hasta la fecha. En 2025 se registraron un total de 13.738.810 viajes en la red de Bicimad y en lo que va de este año ya se contabilizan más de 8 millones de usos.