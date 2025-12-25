Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la regidora de Pozuelo, Paloma Tejero, en bicimad por Aravaca - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las bicis de bicimad pueden llegar esta primavera a Pozuelo superando por primera vez los límites de la ciudad de Madrid, confirmaba el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, concretando que el aterrizaje podría producirse "en marzo o abril".

Será sólo posible cuando quede aprobada la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid que incluye la supresión de la limitación de la regulación del servicio municipal de bicicleta eléctrica de alquiler a las calles del término municipal de Madrid para que pueda extenderse a municipios limítrofes interesados.

El Ayuntamiento de Pozuelo, por su parte, ha aprobado de manera inicial el presupuesto municipal de 2026 con el 'sí' del PP y el rechazo de toda la oposición (PSOE, Vox, Somos Pozuelo y el concejal no adscrito). La aprobación definitiva de las cuentas llegará en enero, en las que está incluida la implantación del sistema bicimad madrileño promoviendo "desplazamientos saludables y la reducción de emisiones contaminantes".

POZUELO, EL PRIMERO

Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenar bicimad en sus calles. "Dijimos cuando anunciamos la ampliación de bicimad a Pozuelo que si hay algún otro municipio que se quiere adherir al sistema será bienvenido, primero porque se beneficia la ciudad de Madrid dado que los ciudadanos utilizan un sistema de movilidad sostenible y porque a los vecinos de Madrid no les cuesta dinero esa ampliación", aclaraba Carabante.

Y es que la inversión y el mantenimiento de ese sistema lo paga el Ayuntamiento donde vaya. En Pozuelo ya e están ejecutando las obras de las bases de bicimad dado que ya cuentan con todos los permisos, las ubicaciones están consensuadas y la obra está casi finalizada en más de la mitad.

Desde su puesta en marcha, la red de bicimad ha pasado de 123 estaciones en los distritos de Centro, Salamanca, Arganzuela, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamberí y una flota de 1.560 bicicletas a 630 estaciones y 7.735 bicis repartidas por los 21 distritos de la ciudad y un sistema completamente renovado en marzo de 2023. El número de usuarios ha llegado a registrar un récord de usos en septiembre pasado con 66.000 viajes diarios.