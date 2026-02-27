BME admite a negociación una nueva emisión de bonos sostenibles de la Comunidad por importe de 1.000 millones

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Bolsas y Mercados Españoles (BME), a través del Mercado AIAF, ha admitido a negociación una nueva emisión de bonos sostenibles de la Comunidad de Madrid por importe de 1.000 millones de euros, con un cupón fijo del 3,216% y un vencimiento a diez años.

Esta emisión es la décima operación ligada a principios ESG llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, que de esta manera se convierte en la primera comunidad autónoma en llegar a la cifra de 10.000 millones de euros emitidos en bonos etiquetados como verdes, sociales o sostenible, ha detallado la compañía en un comunicado.

Asimismo, la Comunidad de Madrid fue el primer emisor público español, y uno de los pocos en Europa, en alinear sus emisiones de bonos verdes con la taxonomía europea y en utilizar el nuevo estándar de Bono Verde Europeo (EU Green Bond Standard).

Los fondos obtenidos por la región de Madrid mediante la emisión de renta fija sostenible se destinan a alguna de las cinco categorías sociales; vivienda asequible, educación, atención sanitaria, inclusión social, financiación de PYMES, o verde, relacionada con el cambio climático y la gestión ambiental, incluidas en los proyectos elegibles dentro de su marco de financiación sostenible y de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en él.

Las entidades financieras colocadoras de la emisión han sido BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC e ING. En la actualidad, los mercados de renta fija de BME cuentan con cerca de 150 emisiones ESG de renta fija a medio y largo plazo admitidas a cotización, por un importe superior a 27.000 millones de euros, además de unos 30 programas de pagarés con saldos vivos máximos próximos a 8.600 millones de euros.

La sostenibilidad se ha extendido a toda la gama de productos de renta fija, desde los pagarés hasta complejas operaciones de financiación de proyectos de energías renovables o infraestructuras de transporte, incluyendo bonos tradicionales, cédulas y titulizaciones.