Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid atienden 123 intervenciones, la mayoría en arbolado - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han atendido hasta 123 intervenciones en la mañana de este sábado, la mayoría en arbolado, han informado desde Emergencias Madrid.

Desde las 6 y hasta las 13.30 horas, los bomberos de la ciudad han intervenido en 47 actuaciones relacionadas con arbolado más otras 21 en fachadas.

Los bomberos, que siguen interviniendo, han priorizado los avisos con riesgo para las personas y las que afectan al buen funcionamiento de la ciudad.