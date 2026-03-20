Bomberos de la Comunidad realizaron más de 280 intervenciones para rescatar animales en 2025

Bomberos de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales durante una intervención de rescate de fauna en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo un total de 282 intervenciones dedicadas al rescate de animales a lo largo del pasado 2025, en su mayoría para salvar gatos (57,8%) aunque también destacan otras como el rescate de animales de una finca en Algete durante el desbordamiento del Jarama.

En concreto, prestaron sus servicios en 163 ocasiones para socorrer a felinos atrapados en tejados o vallas, motores de coche o árboles; así como otras 55 (19,5%) para rescatar perros por caídas en zanjas, pozos o acequias, o por quedarse atrapados en madrigueras mientras perseguían conejos, ha informado la Comunidad en un comunicado.

Por otro lado, el 8,1% de las intervenciones fueron para rescatar cigüeñas, una actuación que suele producirse a requerimiento del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que solicita la colaboración de Bomberos para acceder a los nidos con los vehículos de autoescalera.

Además, han intervenido para liberar otro tipo de fauna, como aves, serpientes que se encontraban en viviendas, patos caídos en alcantarillas y, otros más complejos, como ovejas, cabras, vacas, burros, caballos, corzos, zorros o jabalíes.

RESCATE EN UNA FINCA DE ALGETE

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha destacado especialmente la acción llevada a cabo por los Bomberos junto a los Agentes Forestales en una finca de Algete durante el periodo de intensas lluvias de finales del mes de marzo de 2025, que provocó el desbordamiento del río Jarama.

En aquella ocasión, los profesionales tuvieron que intervenir para rescatar 19 caballos, dos burros y una vaca que habían quedado aislados en la finca. Para la intervención usaron drones y una barca de la Unidad de Rescate Acuático de los Bomberos.

Más recientemente, en diciembre, consiguieron liberar a un perro que se había quedado atrapado en un desagüe a seis metros de profundidad en Majadahonda. Los bomberos lograron acceder a él desde una alcantarilla y le rescataron sin que sufriera daños.

La Comunidad de Madrid ha destacado que la mayor parte de las intervenciones se solucionan "en poco tiempo", aunque también las hay que requieren la realización de maniobras más "complicadas", como desmontar aparatos domésticos o romper paredes y vallas.

Para este tipo de acciones más complejas, se requiere de la utilización de maquinaria, barcas o, incluso, del helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).