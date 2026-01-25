Bomberos de Comunidad rescatan a dos jóvenes con hipotermia leve tras perderse con la nieve en Guadarrama

Archivo - Un helicópterodel Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos de la Comunidad de Madrid - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a dos jóvenes con síntomas de hipotermia leve que en la tarde de este sábado se desorientaron con la nieve en la Sierra de Guadarrama.

El 112 de Castilla y León recibió un aviso en la tarde del sábado en el que se alertaba de tres jóvenes perdidos en la zona de la Sierra de Guadarrama. Los chicos habían salido desde Cercedilla y habían subido por toda la zona nevada y se habían desorientado, sin que estuviera claro si se encontraban en ese momento en la vertiente madrileña o en la segoviana.

Efectivos del GERA de los Bomberos de la Comunidad se desplazaron hasta la zona y localizaron la huella de estos jóvenes. Finalmente, sobre las 21.36 horas, dos horas y media más tarde de iniciarse la búsqueda, dos de ellos fueron localizados cuando bajaban por la vertiente segoviana, en la zona de El Espinar.

Estos dos jóvenes estaban muy cansados y presentaban síntomas leves de hipotermia, por lo que fueron evacuados en una ambulancia del servicio médico de la Junta de Castilla y León. El otro joven bajó por su propio pie por la vertiente madrileña hasta Cercedilla.

En el dispositivo de búsqueda, que se prolongó durante unas cinco horas, también participaron medios de la Junta de Castilla y León, con máquinas quitanieves para poder abrir y facilitar el acceso por la parte más baja del descenso.