Los bomberos controlan un incendio en una nave industrial de 1.000 metros cuadrados en Griñón (Madrid)

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha controlado un incendio originado en un nave industrial de 1.000 metros cuadrados ubicada en la localidad madrileña de Griñón, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

A las 5.30 horas de este martes, el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido una llamada avisando de un incendio en el exterior de una nave industrial en el polígono de la Estación de Griñón.

Inmediatamente, el 112 ha derivado el aviso a los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han desplazado hasta un total de 14 dotaciones para extinguir el incendio, donde han comprobado que el fuego se ha iniciado en una zona de almacenaje de palés en el exterior de la nave y que ya había entrado dentro.

Después de atacar el fuego con una manguera desde fuera porque no podían entrar dentro de la nave por la voracidad del fuego en el interior, han logrado controlar el incendio, centrándose en estos momentos en la extinción interior y en el aseguramiento de la zona teniendo en cuenta la temperatura que ha alcanzado la cubierta.

La nave industrial afectada tiene material de almacenaje y está rodeada por varias naves a su alrededor. También hay un dispositivo sanitario preventivo del Summa 112 que no ha tenido que intervenir, ya que no hay ni heridos ni intoxicados, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.