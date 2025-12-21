Bomberos controlan un incendio en una nave industrial de productos cárnicos en Alcalá de Henares

1037856.1.260.149.20251221105450 Bomberos de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado este domingo un incendio originado en una nave industrial de 400 metros cuadrados dedicada al almacenamiento de productos cárnicos ubicada en Alcalá de Henares.

El fuego se ha originado sobre las 08.00 horas en una nave ubicada en la calle Blas de Cabrera, en el parque empresarial La Garena, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata de una nave de unos 400 metros cuadrados compartimentada en tres donde se almacenaban productos cárnicos y que en el momento del incendio se encontraba vacía.

Al lugar se han trasladado doce dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, han tenido que cortar una puerta para poder acceder al interior de la nave.

Una vez dentro, han logrado confinar el fuego para que no se extendiera a otras naves aledañas. Las llamas han provocado cuantiosos daños en el interior de la nave, aunque ninguna persona ha precisado atención sanitaria por parte del Summa 112, que se ha desplazado en preventivo.

Los bomberos han logrado controlar el incendio sobre las 09.00 horas y posteriormente han procedido a realizar laboral de enfriamiento y remate.