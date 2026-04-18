Bomberos evitan la propagación de un incendio en una planta de reciclaje en Torrejón de Velasco (Madrid) - GUARDIA EMERGENCIAS 112 MADRID

Un incendio declarado este sábado en una planta de reciclaje situada en el kilómetro 31 de la M-404, en el término municipal de Torrejón de Velasco (Madrid), ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias, según han informado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado un total de 12 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajan en las labores de extinción de dos amontonamientos de chatarra procesada, con un volumen aproximado de 1.500 metros cúbicos.

Los efectivos han logrado evitar que las llamas se propaguen a un tercer sector de la instalación, lo que ha sido clave para contener el alcance del incendio. En estos momentos, el fuego se encuentra en fase de control, si bien los trabajos continúan para su completa extinción.

Por su parte, efectivos del Summa 112 permanecen en el lugar en preventivo, aunque no se han registrado heridos como consecuencia del suceso. Emergencias 112 ha coordinado el operativo desplegado en la zona.