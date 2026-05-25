Los Bomberos extinguen un incendio en el interior de una nave industrial de Loeches

Los Bomberos de la Comunidad de MAdrid extinguen un incendio en el interior de una nave industrial de Loeches - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido este lunes en un incendio en el interior de una nave industrial en el municipio de Loeches.

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recibido la primera alerta a las 20.25 horas informando de un incendio en una nave de la calle Roa y ha derivado el aviso a los Bomberos, que han movilizado siete dotaciones.

Una vez en el lugar, las dotaciones han comprobado que se trataba de un incendio en el interior de una nave de unos 4.800 metros cuadrados. El incendio estaba localizado en una máquina soldadora y había una gran cantidad de humo en el interior.

Tras localizar el foco, los Bomberos han logrado confinarlo, apagarlo y evitar la propagación al resto de los vehículos que estaban presentes en la nave.

Por su parte, el SUMMA 112 ha desplegado un dispositivo sanitario preventivo que finalmente no ha tenido que intervenir, ya que no ha habido ni heridos ni intoxicados.