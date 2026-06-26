Los Bomberos extinguen un incendio en una vivienda de Villaverde que deja un herido muy grave - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid han extinguido un incendio en una vivienda de Villaverde, en el que ha resultado herido muy grave un hombre al precipitarse desde la ventana de su casa intentando escapar, ha informado Emergencias de Madrid.

El incendio se ha iniciado sobre las 21.00 horas en un bloque de viviendas de la calle Arechavaleta. El fuego ha generado una gran carga de humo que ha afectado a la caja de la escalera y al resto de viviendas de las plantas superiores.

Precisamente, un vecino de una vivienda, en el tercer piso, huyendo del humo, ha caído desde la ventana de su casa al colgarse por fuera.

Como consecuencia del impacto ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, fractura de ambas piernas y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Samur-Protección Civil ha logrado revertir la parada y lo ha trasladado muy grave al Hospital 12 de Octubre.

Mientras tanto, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego y han ventilado la escalera. Los vecinos han sido confinados en sus viviendas, ya que era más seguro que abandonarlas.

Posteriormente, los efectivos han ido revisando las viviendas una por una, tras lo cual han permitido a todos abandonar sus casas si así lo querían. Aunque estaban habitables, la recomendación ha sido que no pernoctaran en ellas hasta que se hubieran ventilado.

Samur Social les ha ofrecido alojamiento y dos familias han hecho uso del alojamiento de emergencia.

Samur-Protección Civil y SUMMA112 han atendido a un total de 13 personas más, que tenían patologías previas, una mujer embarazada y otros afectados, de los cuales solo dos han sido trasladados al hospital. Por su parte, una psicóloga ha atendido a la pareja del hombre que se ha precipitado.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy del herido grave hasta el hospital y ha colaborado en el censo vecinal junto con Bomberos. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.