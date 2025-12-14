Bomberos de Madrid alertan sobre los riesgos de la decoración navideña en el hogar

Archivo - Árbol de Navidad. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han difundido un vídeo informativo a través de las redes sociales en el que recuerdan los principales peligros que pueden producirse en casa durante las fiestas navideñas debido a la decoración, ofreciendo una serie de recomendaciones clave para prevenir incendios.

Entre los consejos más destacados, los bomberos insisten en no sobrecargar los enchufes, ya que el uso excesivo de luces y dispositivos eléctricos puede provocar sobrecalentamientos. También recomiendan mantener el espumillón, los adornos y el árbol de Navidad alejados de fuentes de calor como estufas, radiadores o chimeneas.

Asimismo, recuerdan la importancia de comprobar que las luces navideñas estén homologadas y cumplan con la normativa europea, identificadas con el distintivo CE, y de colocar las velas lejos de cualquier material inflamable.

En caso de incendio, Bomberos de Madrid aconsejan que, siempre que sea posible, se cierren puertas y ventanas al salir de la vivienda, con el fin de evitar que el fuego y el humo se propaguen a otras estancias y al hueco de la escalera. Finalmente, recomiendan esperar a los servicios de emergencia en la calle con las llaves en la mano, facilitando así su intervención.