Bomberos de Madrid realizan casi 180 intervenciones por el temporal de viento en la capital

Archivo - Imagen de archivo de un árbol caído en el parque del Oeste, a 3 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de Madrid ha llevado a cabo cerca de 180 intervenciones por el temporal de viento que ha sacudido este jueves la Comunidad de Madrid debido a la borrasca Leonardo, y por el que la Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso amarillo.

En total, los bomberos de Madrid han llevado a cabo 178 intervenciones, en su mayoría relacionadas con daños por viento y lluvia en el arbolado, cornisas y fachadas, según ha señalado Emergencias Madrid en su balance de las 19 horas.

La Aemet activó para este jueves la alerta de aviso amarillo en el área Metropolitana y Henares de Madrid, así como en la región Sur, Vegas y Oeste debido a la previsión de fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y componente oeste y suroeste.

El aviso ha estado vigente hasta las 18 horas, y se suma a los activados a lo largo de esta semana por fuertes rachas de viento, que en la capital han obligado a cerrar el Retiro y otros ocho parques. Los parques de la capital también han cerrado este jueves.