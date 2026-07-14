Bomberos rescatan a 7 personas en el incendio de un piso en Canillas que deja 17 intoxicados leves por humo

Bomberos en el lugar del incendio - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado este martes a siete vecinos del interior de un edificio del barrio de Canillas, en el distrito de Hortaleza, donde se ha originado un incendio en una vivienda a causa del cual ha sido necesario atender a 17 personas por intoxicación leve de humo, siete de las cuales han precisado traslado hospitalario.

El fuego ha comenzado sobre las 18.15 horas en un piso ubicado en la segunda planta de un edificio residencial situado en el número 112 de la carretera de Canillas, con cuatro alturas en total, según ha informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Las llamas se han propagado por toda la vivienda y cuando los efectivos de las diez dotaciones de los Bomberos de la Comunidad han llegado al lugar se encontraba en un estado de desarrollo muy avanzado, afectando a salón, cocina, terraza y recibidor.

Según ha explicado José Luis Bornel, oficial de guardia de los Bomberos de Madrid, la puerta que quedaba al exterior ha quedado abierta, lo que ha ayudado a que se propagara por la escalera, lo que ha hecho a su vez que el humo se propagara de la segunda a la tercera y cuarta plantas.

Los vecinos de la vivienda afectada han abandonado el piso por sus propios medios, pero siete personas que se encontraban en las plantas superiores han tenido que ser rescatados por los bomberos, dos de ellos haciendo uso de las máscaras de oxígeno que portaban los efectivos.

En total, los sanitarios del Samur-Protección Civil que se han personado en el lugar han atendido a un total de 17 personas por inhalación leve de humo. De ellas, siete han sido evacuadas a distintos hospitales.

En este caso, Emilio Benito, supervisor de guardia del Samur-Protección Civil, ha explicado que la mayoría de los traslados han sido porque estas personas presentaban "patologías previas que habría que ajustar y que vigilar".

El resto, entre ellos dos agentes de la Policía Municipal, que han sido de los primeros en llegar al incendio, han sido atendidos y dados de alta en el lugar.

Los efectivos de los Bomberos han logrado extinguir poco después de su llegada el incendio, cuyas causas investiga la Policía Nacional.