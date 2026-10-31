Bomberos de Rescates en Altura auxilian a una familia desorientada en La Maliciosa al anochecer

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MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Rescates en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron el viernes por la noche a una familia de tres miembros que se había desorientado en La Maliciosa, en la sierra de Guadarrama, al anochecer.

El padre, madre y el menor de cinco años habían salido a caminar por la montaña desde el parking, si bien pasadas las 20 horas se desorientaron y, antes de agravar la situación, decidieron solicitar ayuda al 112, según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se trasladó un equipo de cinco bomberos del GERA, que, gracias a las coordenadas GPS y la constante comunicación con la familia, lograron rápidamente localizares y acompañarles hasta el aparcamiento donde habían estacionado su vehículo.