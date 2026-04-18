Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una planta de reciclaje en Torrejón de Velasco

Incendio en una planta de reciclaje de Torrejón de Velasco - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan actualmente en la extinción de un incendio declarado esta madrugada en una planta de reciclaje situada en la localidad madrileña de Torrejón de Velasco.

Los hechos se han producido sobre las 6.15 horas de este sábado en unas instalaciones ubicadas en el kilómetro 31 de la carretera M-404, hasta donde se han trasladado doce dotaciones de Bomberos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La nave está sectorizada por bloques de hormigón y, en concreto, el fuego afecta a dos de esos sectores en las que hay amontonamientos de chatarra procesada de unos 1.500 metros cúbicos.

El incendio se encuentra todavía en fase de control. Hasta el lugar se han desplazado también personal sanitario del Summa 112 en preventivo, si bien no hay heridos.