Bomberos trabajan en la extinción de una reproducción del incendio en la zona del Embalse de San Juan

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha recuperado el control del operativo contra el incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya n - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales trabajan en la extinción de una reproducción del incendio en la zona del embalse de San Juan.

Con datos a las 17 horas, efectivos trabajan en la extinción del incendio en una de las zonas más afectadas por los incendios de la Sierra Oeste, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. En este sentido, recuerdan que está prohibido el baño y la navegación en este punto y en la Playa del Alberche.

Con el fin de facilitar los trabajos de extinción, la Guardia Civil mantiene cortados los accesos al embalse por seguridad. En concreto, permanece cerrada al tráfico la carretera M-957 entre los kilómetros 0 y 5.

Por su parte, el Consorcio Regional de Transportes no efectúa parada en ninguno de estos puntos (Pantano de San Juan y Playa del Alberche), afectando a la circulación de las siguientes líneas de autobuses interurbano: 551, 541, 545, 546, 547 y 548.