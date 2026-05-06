Bomberos trabajan en el remate del incendio de Morata y maquinaria pesada en la retirada de escombros

Derrumbe de vivienda en Morata de Tajuña - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan este miércoles en el remate del incendio registrado de Morata de Tajuña que ha provocado el derrumbe de tres viviendas unifamiliares, mientras que maquinaria pesada procede a la retirada de los escombros.

Así lo ha indicado Matías Monedo, jefe supervisor de Bomberos de la Comunidad de Madrid, tras el aparatoso incendio registrado este martes en la calle de la Vía de esta localidad.

Los hechos se han producido sobre las 15.00 horas si bien por el momento se desconocen las causas de la explosión que provocó el derrumbe de las viviendas, que en ese momento estaban vacías, por lo que no se registraron daños personales.

Desde entonces, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han seguido trabajando removiendo los escombros junto a los medios del Ayuntamiento de Morata de Tajuña para acceder al foco del fuego.

Los efectivos fueron activados por el incendio de un vehículo pero a su llegada comprobaron que el incendio estaba generalizado afectando a varios situados en los bajos de las viviendas y, cuando llegaron, ya habían colapsado las mismas.