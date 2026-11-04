Buitrago del Lozoya y Los Molinos aspiran a convertirse en el Pueblo de la Navidad de Ferrero Rocher 2026

Archivo - Vista de Buitrago de Lozoya, a 6 de septiembre de 2026, en Buitrago del Lozoya, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Buitrago del Lozoya y Los Molinos son los dos municipios de la Comunidad de Madrid candidatos a convertirse en el Pueblo de la Navidad de Ferrero Rocher 2026, dentro de la campaña 'Juntos Brillamos Más', una iniciativa que premiará a la localidad ganadora con una iluminación navideña.

La primera fase de votaciones permanecerá abierta hasta el domingo y permitirá elegir qué municipio representará a la región en las siguientes rondas de esta edición, en la que participan un total de 34 pueblos de toda España.

Buitrago del Lozoya, situado en la Sierra Norte de Madrid, aspira a convertir su recinto amurallado y sus calles medievales en un escenario navideño singular. La localidad, ubicada a unos 74 kilómetros de la capital, conserva uno de los conjuntos medievales mejor preservados de la Comunidad de Madrid, rodeado por un meandro del río Lozoya.

Su muralla, declarada Monumento Nacional en 1931, es uno de sus principales atractivos turísticos, junto con el castillo medieval, la Torre del Reloj y la iglesia de Santa María del Castillo. A estos monumentos se suma el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, que alberga obras y objetos que el pintor malagueño regaló a su barbero y amigo, natural del municipio.

La tradición navideña también forma parte de la identidad de Buitrago del Lozoya gracias a su Belén Viviente, que se representa desde 1989 en el interior del recinto amurallado y fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2001.

LOS MOLINOS PRESUME DE PRADERAS, PINARES Y PAISAJES DE MONTAÑA

La otra localidad seleccionada por Ferrero Rocher en la Comunidad de Madrid es Los Molinos, situada en la Sierra de Guadarrama, a unos 52 kilómetros de la capital y con acceso directo al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Este municipio destaca por su entorno natural, rodeado de praderas, pinares y montañas, así como por su arquitectura tradicional de piedra y granito, que conserva el carácter rural y serrano de la localidad.

Su nombre está vinculado a los antiguos molinos harineros que aprovecharon las aguas de la zona y de los que todavía se conservan algunos restos. Su patrimonio incluye construcciones históricas como la Capilla de San José, levantada en 1737, la Plaza de España, la Fuente del León y la Casa Museo Julio Escobar.

La localidad cuenta también con una trayectoria ligada al turismo de montaña y al veraneo, favorecida por su entorno natural y su proximidad a la Sierra de Guadarrama.

VOTACIONES ABIERTAS HASTA EL DOMINGO

La edición de 2026 de 'Juntos Brillamos Más' reúne a 34 municipios de toda España, dos por cada comunidad autónoma, que compiten a través de cuatro fases de votación popular.

La primera ronda concluirá el domingo y el día 9 se conocerán los 17 municipios seleccionados para continuar en el certamen. Posteriormente, el 30 de noviembre se anunciarán los cinco aspirantes que seguirán adelante, mientras que el 7 de diciembre se darán a conocer las dos localidades finalistas.

El municipio ganador se anunciará finalmente el 14 de diciembre y recibirá una iluminación navideña especial con la que Ferrero Rocher busca poner en valor el patrimonio histórico, las tradiciones y el atractivo turístico de los pueblos españoles.

Los interesados pueden participar a través de la página oficial (https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar/), donde deberán seleccionar el municipio al que desean apoyar.