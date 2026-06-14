Buitrago retrasa la apertura de su piscina, la más larga de España, por el inicio de temporada de la Regata de Traineras

Vista área de la piscina del área recreativa Riosequillo en Buitrago de Lozoya. - ÀREA RECREATIVA RIOSEQUILLO

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piscina de Riosequillo en Buitrago de Lozoya --la más larga de España-- ha retrasado su apertura al 30 de junio para acoger el arranque de la temporada de la Regata de Traineras, que se celebrará el 28 de junio en el embalse de Riosequillo y por primera vez en la Comunidad de Madrid.

El gerente del Área en el Ayuntamiento de Buitrago, Rafa Abad, ha detallado a Europa Press que la región será sede inaugural de las ligas de traineras, gracias a un acuerdo entre la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya y la Comunidad de Madrid. La ACT reúne a unos 450 deportistas repartidos en 20 equipos.

Fruto de este acuerdo, el Ejecutivo autonómico dará nombre a una de las banderas que abrirán oficialmente la temporada 2026 de las principales competiciones de traineras.

Así, la regata masculina (Eusko Label) llevará la denominación de Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid, mientras que la prueba femenina (Euskotren) se disputará bajo el nombre de Bandera Canal de Isabel II 175 aniversario. La liga finalizará el 20 de septiembre en Portugalete (Vizcaya).

Las traineras son embarcaciones tradicionales de remo de banco fijo, con gran arraigo en el norte de España, que compiten en pruebas de velocidad y resistencia en el mar o en aguas interiores. La competición se disputará en formato contrarreloj por parejas, con seis largos y cinco ciabogas (giros que se hacen alrededor de una boya) en categoría masculina, y cuatro largos y tres ciabogas en la femenina.

Según puso en valor la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo, cuando se presentó el evento, el objetivo de esta colaboración es "atraer turismo y dinamizar la actividad económica local en las poblaciones de la Sierra Norte". Asimismo, señaló que reforzará "el reequilibrio, la generación de oportunidades y la proyección de Buitrago del Lozoya como referente en el ámbito deportivo".

Abad ha indicado que se prevé que entre 4.000 y 8.000 personas asistan al evento. "La incertidumbre es cuántos madrileños considerarán interesante pasarse por aquí de imprevisto", añade.

Aunque afrontan con "ilusión" este evento multitudinario, afirma que trabajan 15 horas diarias para que todo este listo para la cita. Además, ha resaltado el "palizón" que supondrá desmontar toda la infraestructura de la regata y dejar listo el espacio para la apertura de la piscina el 30 de junio.

El evento revolucionará este municipio de la sierra madrileña, que cuenta con poco más de 2.000 habitantes, y ya tiene casi todos los alojamientos hoteleros llenos desde hace meses. Además, habrá puestos para que vecinos y visitantes puedan comprar productos de artesanía y gastronomía tanto de Madrid como del País Vasco, el lugar de origen de las regatas.

UN ESPACIO NATURAL CON AFORO PARA MÁS DE 2.000 PERSONAS

Este espacio natural, situado en el borde del embalse de Riosequillo, cuenta con una lámina de agua de 4.500 metros cuadrados y una longitud de más de 220 metros. Dentro de sus instalaciones cuenta con piscina infantil, zonas de descanso con césped, bar-restaurante, puestos de helados y un gran pinar donde los visitantes pueden hacer uso de los merenderos y disfrutar de la sombra natural y las zonas verdes.

El acceso se encuentra a escasos 2 kilómetros del pueblo y se puede llegar tomando la salida 74 de la autovía A-1 llegando a un parking gratuito que dispone de 700 plazas. Las instalaciones están adaptadas a personas con movilidad reducida porque disponen de dos sillas anfibias para facilitar el acceso a la piscina.

El horario de martes a viernes es de 11 a 20 horas y los fines de semana y festivos desde las 10.30 hasta las 20.30 horas. El precio de la entrada para público general es de 14 euros los fines de semana y 9 euros de martes a viernes.

También hay entradas con precio reducido para menores de 3 a 15 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% o familia numerosa con un importe de seis euros los días de diario y 10 euros los fines de semana. Para grupos de 25 o más personas hay un precio especial de seis euros de martes a viernes.

Abad ha destacado que la piscina hace una especie de curva y al estar al borde de un embalse es "visualmente hablando muy atractiva". Además, ha recordado que antes contaba con agua corriente del embalse pero, tras su renovación, actualmente tiene cloro como una piscina normal.

El espacio tiene un aforo de 2.035 personas y desde el Ayuntamiento apuestan por las visitas entre semana, porque los fines de semana siempre tienen problemas con el aforo y mucha gente se queda sin poder entrar. Por ahora, la venta online no ha llegado a esta área recreativa y solo cuentan con entradas en taquilla. Esto es porque, según relata este trabajador del Consistorio, hay "varios problemas en su acceso".

"Para entrar hay que ir por una carretera muy estrecha con espacio justo para dos coches en sentido de ida y vuelta. Si viene gente con entrada y sin entrada ralentizaría el acceso para la gente que tiene entrada", ha puntalizado, al tiempo que ha añadido que cuando el aforo se completa trabajadores de la piscina cortan el paso más abajo.

UNA INSTALACIÓN CON SU PROPIA DEPURADORA

La instalación cuenta con su propia depuradora de aguas residuales. "Todo el agua sucia procedente de las duchas o los aseos va a una planta que depura el agua antes de verterse en el embalse", ha indicado Abad.

Además, ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) realiza controles con el fin de respetar el espacio natural donde se encuentra la piscina. Por ello, parte de los 40 empleados que trabajan en el área vigilan que los visitantes no se bañen en el embalse.