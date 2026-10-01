Buscan a dos menores de 14 y 16 años desaparecidas la semana pasada en Villalbilla y Madrid

Dos menores recientemente desaparecidas en Villalbilla y Madrid - SOS DESPARECIDOS Y CNDES

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares, amigos, compañeros y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a Alejandra G.S. y a Mar H.S., ambas menores de 14 y 16 años desaparecidas a finales de la semana pasada una en la localidad de Villalbilla y la otra en Madrid, respectivamente.

En el caso de Alejandra, tiene el pelo rojizo oscuro, es de complexión delgada y vestía pantalón vaquero, camisa negra y zapatillas negras en el momento de su desaparición el pasado 25 de septiembre, según han detallado la organización SOS Desaparecidos.

Por su parte, Mar fue vista por última vez el 26 de septiembre, y mide en torno a 1,60 metros, pesa unos 60 kilos, tiene los ojos de color marrón y el pelo rubio, de acuerdo con la descripción aportada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero del niño se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación 649 952 957 y 644 712 806.