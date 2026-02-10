Buscan a dos menores desaparecidas en Torrelodones y Parla

Menor desaparecida en Parla - CENTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio de Interior mantiene activa la búsqueda de dos menores de edad desaparecidas en los últimos días en las localidades de Torrelodones y Parla.

En el caso de Torrelodones, se trata de Mari Ángeles, una chica de 16 años que fue vista por última vez el pasado día 6 en este municipio. Mide 1,50 metros y es delgada. Tiene el cabello castaño largo y ondulado y ojos marrones, según la descripción facilitada.

En el caso de Parla, se trata de una chica de 17 años recién cumplidos que fue vista por última vez el pasado día 3 en la localidad y que responde al nombre de Andrea. Según el aviso, necesita medicación.

La joven mide 1,45 metros y pesa 50 kilos, tiene ojos negros y pelo castaño. La última vez que se la vio vestía unas mallas gris claro y deportivas blancas.

En caso de tener cualquier tipo de información sobre el paradero de cualquiera de ellas, desde el CNDES se insta a comunicarlo a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fundación ANAR o al propio centro nacional.