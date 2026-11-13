Buscan a un hombre de 86 años desaparecido anoche en la estación de Atocha

Buscan a Tomás N.M., desaparecido en la estación de Atocha - SOS DESAPARECIDOS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familiares, amigos, compañeros y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan Tomás N. M., un anciano de 86 años desaparecido en la noche del 12 de noviembre en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid cuando regresaba de un viaje del Imserso.

Tomás mide 1,78 metros de estatura, es de complexión gruesa y tiene los ojos marrones y el pelo canoso, según ha detallado la organización SOS Desaparecidos, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para informar de si se le ha visto.

El desaparecido regresaba de un viaje junto a su mujer y un grupo de personas del Imserso, aunque su destino era Valladolid, a donde tenían previsto viajar en autobús. Sin embargo, sobre las 21.30 horas salió del tren y se distanció del grupo en Atocha.

Es por esto que la familia considera especialmente importante revisar las cámaras de seguridad de la estación para tratar de determinar el recorrido que pudiera hacer Tomás, quien a pesar de poder desplazarse por sí solo, camina a un ritmo lento.

El anciano necesita tomar medicación diaria debido a una enfermedad cardíaca, por lo que su localización es especialmente urgente. La familia ruega máxima difusión para tratar de encontrar al desaparecido.

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de estas u otras personas desaparecidas, se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación: 649 952 957 y 644 712 806.