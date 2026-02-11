El Caballo de Fuego irrumpe a galope por las calles de Madrid para atraer buena fortuna en el Año Nuevo Chino

Cartel del Año del Caballo de Fuego - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Madrid recibe el Año Nuevo Chino con la fuerza del Caballo de Fuego, que ya galopa desde este miércoles para marcar el inicio de un ciclo que solo se celebra cada 60 años, y con el que se desplegará toda una programación de actividades culturales hasta el próximo 3 de marzo.

La comunidad china inaugura así un nuevo ciclo en su horóscopo guiado por el Caballo de Fuego como símbolo de libertad, vitalidad y progreso, tal y como refleja el cartel de esta edición, diseñado por Juan Carlos Paz, ilustrador digital conocido como Bakea, que muestra a este simbólico animal saltando con energía el puente monumental de Arganzuela, que cruza el río Manzanares y el parque de Madrid Río.

La programación fue presentada este miércoles en el Centro Cultural de China en Madrid, engalanado de rojo para la ocasión, cuyo patio volvió a convertirse en escenario de un espectáculo en el que los leones danzaron al ritmo de los tambores y la percusión tradicional.

A esta cita han acudido el embajador de China en Madrid, Yao Jing; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; y el director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, Guillermo Kirkpatrick de la Vega.

El alcalde de Madrid ha destacado durante el acto que se trata de "un año especial", ya que el Caballo de Fuego únicamente se celebra cada seis décadas, lo que convierte esta edición en "una oportunidad única para celebrar aún con más brío" esta festividad que marca simbólicamente la entrada en la primavera.

El regidor ha subrayado además que Madrid "se siente profundamente orgullosa de la comunidad china y de su integración en la ciudad", poniendo en valor el trabajo diario y la contribución de miles de vecinos que "con su esfuerzo, su alegría y su trabajo hacen cada día una ciudad mejor".

En su intervención, Almeida ha remarcado la estrecha relación institucional y cultural con China, así como la colaboración con el distrito de Usera, epicentro de las celebraciones. "El caballo de Fuego simboliza perfectamente la pujanza de la comunidad china y la pujanza de la ciudad de Madrid. El trote del caballo no es un trote en Madrid, es un galope", ha afirmado.

Por su parte, Guillermo Kirkpatrick ha destacado que este Año del Caballo de Fuego simboliza una "nueva primavera de esperanza y renovación" y que desprende "energía, esfuerzo y progreso". El Caballo de Fuego, según ha trasladado, invita a tomar decisiones audaces, impulsar proyectos ambiciosos y fomentar la innovación y el emprendimiento.

USERA, EPICENTRO DE LAS CELEBRACIONES

El distrito de Usera se convierte una vez más en el epicentro de las celebraciones del Año Nuevo Chino, con una programación cultural que se extenderá hasta el 3 de marzo y que incluye actividades para todas las edades.

Entre las propuestas destacan talleres de caligrafía china, papiroflexia, abanicos y hongbao (sobres de la suerte), exposiciones de fotografía y carteles de Bakea, cuentacuentos, demostraciones de taichí y artes marciales, danza tradicional Yingge, conciertos de música china y degustaciones de gastronomía típica, así como mercadillos con productos artesanales y culturales.

Además de Usera, otros espacios de Madrid acogen actividades relacionadas con la festividad, como la Casa de Madera, la Plaza de las Tizas, la Plaza Julián Marías, el Parque Pradolongo, el Centro Cultural de China, la Sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera y distintos colegios y bibliotecas, fomentando la participación de toda la ciudad.

El acto central será el gran desfile del Parque de Pradolongo, que se celebrará el próximo 22 de febrero, con carrozas, danzas de leones, dragones y percusión tradicional, que recorrerán las calles de la capital.