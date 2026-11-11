Cabello (Vox) tacha a Almeida de "cacique" por su forma de gobernar, aunque reconoce su gestión de las emergencias

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello - CANAL 33

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha calificado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "cacique" por su manera de ejercer el poder, al considerar que ha gobernado de forma "despótica" y se ha dedicado a "saltarse normativas y sentencias". Sin embargo, ha reconocido que su principal acierto durante sus más de siete años ha sido la gestión de las situaciones de emergencia.

En una entrevista concedida anoche a Canal 33 TV de Madrid, recogida por Europa Press, Cabello ha destacado la actuación del Ayuntamiento durante episodios como la pandemia, la borrasca Filomena o los incendios forestales, especialmente el trabajo de los servicios de emergencia. "Yo no le voy a quitar tampoco mérito a un equipo de gobierno con un alcalde que lo ha hecho bien", ha señalado.

No obstante, considera que el mayor fracaso de Almeida ha sido su forma de entender el ejercicio del poder, especialmente durante este segundo mandato, en el que gobierna con mayoría absoluta.

"Yo sí creo profundamente en la democracia, y creo que hay que cambiar la forma de entender el poder y, sobre todo, entender la democracia como servicio a los demás, buscando el bien común y corrigiendo aquello que no te sale bien, no como un cacique. Y yo creo que Almeida ha sido un cacique", ha afirmado.

VOX RECURRE TAMBIÉN LA NUEVA TASA DE BASURAS

En materia fiscal, Vox ha recurrido también la nueva ordenanza de la tasa de residuos, después de haber impugnado la anterior, al considerar que los criterios de cálculo no se corresponden con el servicio efectivamente prestado y que el importe no debería vincularse al valor de las viviendas.

La portavoz municipal ha explicado que sigue pendiente de resolución el recurso de su formación contra la primera ordenanza, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ha criticado que la nueva regulación apenas introduce modificaciones y permitirá, según ha asegurado, incrementar la recaudación en unos siete millones de euros.

Además, Cabello ha anunciado que Vox volverá a poner a disposición de los vecinos modelos de recurso para reclamar contra el cobro de la tasa, aunque ha recomendado abonar primero el recibo. "Hay que pagarla siempre. Y luego, una vez que la has pagado, se puede recurrir", ha explicado.

PRIORIDAD PARA LOS MADRILEÑOS EN LA VIVIENDA PÚBLICA

En materia de vivienda, la edil de Vox ha asegurado que se trata del principal problema de Madrid y ha advertido de que los elevados precios están provocando, a su juicio, la salida de vecinos de la capital, especialmente jóvenes que no pueden acceder a una vivienda.

Como solución, ha defendido aumentar la oferta, poner suelo municipal a disposición de nuevas promociones y reducir los plazos administrativos para construir. Asimismo, ha reclamado prioridad para las personas con arraigo en Madrid en la adjudicación de viviendas públicas.

"La vivienda social o la vivienda donde los madrileños están poniendo su esfuerzo para construir tiene que ser para los madrileños o para gente que tenga un arraigo con Madrid", ha sostenido Cabeillo, al tiempo que ha pedido reducir la presión demográfica y actuar conjuntamente con otras administraciones.

CRITICA RESTRICCIONES DE TRÁFICO Y PIDE "MANO DURA" EN DELINCUENCIA

Por otra parte, la concejal ha reiterado sus críticas a las zonas de bajas emisiones y ha solicitado que las restricciones de circulación se apliquen durante episodios puntuales de contaminación, en lugar de mantener limitaciones generales a los vehículos más antiguos.

A su juicio, Madrid disfruta habitualmente de una buena calidad del aire y los problemas se concentran en determinados episodios de inversión térmica. Por ello, ha propuesto adoptar medidas temporales y permitir que los conductores sustituyan sus vehículos cuando su situación económica se lo permita.

En materia de seguridad, la portavoz municipal de Vox ha asegurado que Madrid es actualmente una ciudad más insegura que antes, aunque todavía considera que su situación es mejor que la de Barcelona. Asimismo, ha defendido la firmeza policial frente a los disturbios y ha reclamado medidas más contundentes contra quienes cometan delitos.

"Hay que empezar con mano dura", ha afirmado Cabello, antes de defender que las personas extranjeras que delincan sean devueltas a sus países, incluso cuando dispongan de residencia en España.

ADMITE QUE LE GUSTARÍA SER CANDIDATA A LA ALCALDÍA

De cara a las próximas elecciones municipales de 2027, Cabello ha reconocido que le gustaría encabezar la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Madrid, aunque ha dejado claro que la decisión corresponde a su partido. "Ser candidata en Madrid es un lujo, pues claro que sí", ha admitido.

Preguntada por la posibilidad de entrar en un futuro gobierno municipal presidido por Almeida, si este pierde la mayoría absoluta en las elecciones de 2027, en lugar de limitarse a apoyar su investidura como en 2019, la portavoz ha evitado concretar una decisión y ha señalado que Vox mantendrá en Madrid la misma estrategia que aplique en otros ámbitos institucionales.

"Lo mejor que tiene Vox es que es absolutamente previsible y no tiene un discurso en cada sitio", ha asegurado Cabello, antes de insistir en que las prioridades municipales deben ser reducir impuestos, controlar el gasto público, respetar las normas y las sentencias judiciales y afrontar el problema de la vivienda.