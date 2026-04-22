Cae un 1% la estimación de nacimientos en febrero en la Comunidad de Madrid, hasta los 3.949 natalicios

Archivo - Alba Mayoral posa con su hija Lucía Pérez Mayoral, que ha sido el primer bebé nacido en 2025 en España, en el Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de enero de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). Lucía nació a las 00.00 horas con un p - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado una bajada del 1,07% en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de enero, cuando se alcanzaron los 3.949 natalicios, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el arco entre los 30 y los 39 sigue siendo en el que más nacimientos suma en los que va de 2025, con 2.605 alumbramientos, seguido del de 20 a 29 años, con un total de 840. Las madres de 40 a 49 años han sumado 455 natalicios en enero, mientras que las de 15 a 19 años, 46.

Finalmente, los datos de Estadística han registrado tres madres de más de 50 años y ningún alumbramiento en el rango de edad más temprana, la de menos de 15 años.