Cae un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en locales y que sustraía coches de gran cilindrada para huir

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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local de Méntrida y Casarrubios del Monte, ha detenido a nueve personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en establecimientos de Madrid, Toledo y Ciudad Real, de los que huían con rapidez a bordo de vehículos de gran cilindrada también sustraídos.

Se les incautaron artículos sustraídos con un valor superior a los 200.000 euros, mientras que se estima que los daños ocasionados en los establecimientos afectados puede superar los 50.000 euros, según han detallado la Policía Nacional y el Instituto Armado en un comunicado conjunto.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de octubre, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de dos robos en establecimientos comerciales del centro de Madrid, en uno de los cuales llegaron a sustraer bolsos de lujo y de firmas de prestigio valorados en más de 40.000 euros.

Avanzadas las pesquisas, la policía constató que los investigados utilizaban dos domicilios como lugar de encuentro previo para la comisión de los delitos. Uno de ellos estaba situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, mientras que el segundo se ubicaba en la localidad de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.

Posteriormente, el grupo criminal se servía de vehículos de gran cilindrada también sustraídos --y a los que cambiaban las matrículas para evitar ser identificados por la Policía-- para huir rápidamente del lugar de los hechos. Ya una vez con el botín en su poder, se dirigían a las casas de Vallecas y Casarrubios para ocultar los objetos robados y dificultar así la investigación policial.

Finalmente, las pesquisas lograron identificar y ubicar las viviendas en cuestión, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la entrada y registro de una de ellas, donde se detuvo a los integrantes del grupo y se incautaron objetos robados, especialmente perfumes de lujo.

En el operativo se detuvo a la mujer del responsable, sobre la que pesaban varias órdenes de búsqueda, arresto e ingreso en prisión. En total fueron detenidas nueve personas como presuntos autores de varios robos con fuerza en establecimientos comerciales, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En la operación se recuperaron siete vehículos sustraídos y que habían sido utilizados por el grupo para la comisión de delitos. En el interior de estos coches se intervino material para la comisión de los robos, tales como ropa, mazas y picos o extractores de bombines de puertas.