Cae un grupo que estafó 327.000 euros a 113 personas mediante una falsa inversión en criptomonedas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular un grupo criminal compuesto por cuatro personas que se dedicaban a estafar con criptoactivos mediante el método 'ponzi' o estafa piramidal en territorio nacional.

La organización criminal se habría lucrado de 113 personas perjudicadas, cuyo valor económico estafado ascendería a unos 327.000 euros.

La investigación se inició durante el mes de octubre del año pasado, tras las denuncias interpuestas por los diferentes perjudicados que argumentaban que habían sido estafados por la inversión en criptomonedas, a causa de depositar la confianza en una persona que se hacía pasar por bróker, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Este esquema u operación fraudulenta permite captar futuros inversores ofreciéndoles una alta rentabilidad en poco tiempo. Esta rentabilidad o rendimiento, se va pagando a los primeros inversores gracias al capital aportado por los sucesivos inversores que van entrando en esta estafa piramidal, sin que el producto ofertado ofrezca tal rentabilidad.

ROLES CLARAMENTE DIFERENCIADOS

A raíz del análisis de las denuncias y de los estudios financieros, se logró identificar a cuatro personas que actuaban con roles claramente diferenciados. Uno de los integrantes proveía al resto del grupo de los artificios tecnológicos necesarios y se encargaba de configurar las aplicaciones y dispositivos de los perjudicados.

Otro miembro recibía el dinero en metálico para el grupo y otros dos se dedicaban a captar a los perjudicados proporcionándoles la confianza necesaria para cometer el fraude.

Hasta el momento, se ha podido constatar que este supuesto grupo criminal se habría lucrado de 113 personas perjudicadas, cuyo valor económico estafado ascendería a unos 327.000 euros.