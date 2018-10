Caffarel tilda de "irregular" su cese del consejo de Telemadrid y lamenta la "tropelía jurídica" ejercida contra ella

Publicado 03/10/2018 18:12:41 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de comunicación audiovisual Carmen Caffarel ha tildado de "irregular" su cese de su puesto en el Consejo de Telemadrid y ha acusado a PP y Cs de haber cometido una "tropelía jurídica" contra ella, al validarse su destitución del cargo el pasado lunes en la Asamblea.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras acudir a la Asamblea de Madrid, donde no ha podido comparecer en comisión dado que la Mesa de este órgano parlamentario ha validado una petición planteada por el PP para que no acudiera.

En este sentido, Caffarel cree que esta iniciativa se ha presentado para "impedir su defensa" sobre un procedimiento que está siendo "anómalo". "No me han dejado defenderme como la Justicia lo garantiza", ha apuntado para añadir que traía a la comisión un informe jurídico que ha costeado ella misma en el que se apunta que no incurre en incompatibilidad para ejercer el cargo de consejera de Telemadrid.

También ha señalado que "jamás" se ha cesado a un consejero de un medio público en menos de 24 horas y que en un plazo menor a cinco días su salida del consejo del ente público ha sido validada por la Asamblea.

Ello, según ha relatado, le genera una situación de "absoluta indefensión jurídica" y ha avanzado que tomará las medidas oportunas para tratar de revertir esta situación.

Finalmente, Caffarel ha recordado que ella fue designada consejera por "mayoría absoluta" en la Asamblea de Madrid y que ahora una mayoría conformada "únicamente" por PP y Cs confirma su cese. "La mayoría de votos no significa que se puedan hacer tropelías jurídicas", ha zanjado.

Caffarel cesó de su cargo al certificar el consejo de Administración del Ente Público que tiene una "incompatibilidad insubsanable" con su puesto en el Comité de Expertos de Radio Televisión Española, indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.