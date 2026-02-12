CaixaForum Madrid estrena el próximo día 22 un ciclo de películas para reflexionar sobre la infancia o la migración

Una escena de la película 'Las niñas'. - FUNDACIÓN LA CAIXA

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid estrena el próximo domingo, 22 de febrero, el ciclo 'Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum', que proyectará cuatro películas que girarán en torno a temas de carácter humanista y social para reflexionar sobre la infancia o la migración.

Hasta el 31 de mayo, esta propuesta cinematográfica abierta a todos los públicos invita a disfrutar del cine "desde la experiencia vital y la reflexión". Además de Madrid, se llevará a cabo en la red de centros CaixaForum de Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Palma, ha detallado la Fundación la Caixa en un comunicado.

El primer ciclo de este cineclub, dedicado a la infancia y el complejo paso a la madurez, incluye tres proyecciones que abordan la temática desde diferentes perspectivas y una cuarta sesión especial en formato de cine-concierto. Además, en cada sesión, la persona experta que dinamiza el espacio ofrecerá las claves para disfrutar plenamente del filme y abrir un debate con el público asistente.

'LOS 400 GOLPES' Y 'LAS NIÑAS'

La primera sesión dará comienzo el 22 de febrero con la proyección del clásico 'Los 400 golpes', película, dirigida por François Truffaut en 1959, relata la vida de Antoine Doinel, un niño de 13 años que se siente incomprendido tanto en casa como en la escuela.

Incapaz de encajar en el mundo de los adultos, se escapa y empieza un camino lleno de dificultades, pero también de descubrimientos personales. Considerada una obra fundacional de la nouvelle vague (nueva ola), la película destaca por su mirada íntima sobre la adolescencia, la rebeldía y la necesidad de libertad.

El 29 de marzo será el turno de la película 'La vida es bella', una cinta de Roberto Benigni que narra la historia de Guido Orefice, un hombre ingenioso y vital cuya vida da un giro radical al ser deportado con su familia a un campo de concentración. Para preservar la inocencia de su hijo, transforma la brutalidad cotidiana en un juego lleno de reglas y fantasía.

El ciclo continuará el 26 de abril con el largometraje 'Las niñas'. Ambientada en la Zaragoza de 1992, esta historia dirigida por Pilar Palomero sigue a Celia, una niña de 11 años que cursa estudios en un colegio religioso y comienza a cuestionar su entorno tras la llegada de una nueva compañera. Entre la familia, la escuela y la amistad, el relato traza un delicado tránsito hacia la adolescencia hecho de dudas y descubrimientos.

Y el 31 de mayo, el ciclo llegará a su fin con la proyección de 'Y sin embargo hemos nacido'. Dirigida en 1931 por Yasujiro Ozu, la película retrata la historia de dos hermanos que se trasladan con su familia a un barrio residencial de Tokio. Mientras se adaptan al nuevo entorno a través del juego y la amistad, descubren el mundo adulto.

Para contextualizar cada proyección y ofrecer las claves para una experiencia más plena que culmine en debate, el ciclo cuenta con la participación del doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), exdirector del Instituto Cervantes y actual presidente del Consejo Editorial de la Revista de Occidente, Fernando Rodríguez Lafuente.

Para garantizar el acceso a todas las personas que estén interesadas en asistir al ciclo se ha fijado un precio de 9 euros para el pack de las cuatro películas, que se podrá adquirir directamente en el centro o bien a través de la página web.