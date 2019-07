Calvo afea a Almeida que atribuirse desbloqueo de Nuevo Norte "es un insulto a inteligencia" porque es legado de Carmena

Publicado 11/07/2019 15:07:17 CET

Madrid avanza que serán "coherentes" en el Pleno de julio con el expediente que defendieron la anterior legislatura

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ha afeado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que atribuirse el desbloqueo de Nuevo Norte es "un insulto a la inteligencia de los madrileños" porque es "de todos conocido" que este proyecto forma parte del "legado" de la exalcaldesa Manuela Carmena.

"Pediría al alcalde que no insulte a la inteligencia de los madrileños y madrileñas porque lo que está haciendo el gobierno, y me parece razonable, es poner el último sello a un expediente que ha sido tramitado, conformado y gestionado por el gobierno de Manuela Carmena", ha señalado el edil en declaraciones a Europa Press.

El concejal ha añadido que la ciudadanía "entiende que un expediente de 48.000 folios de un ámbito de 3 millones de metros cuadrados no se resuelve ni se desbloquea en tres semanas", un expediente "que recibió el informe de evaluación ambiental justo antes de las elecciones y que ahora los técnicos municipales han incorporado las determinaciones que establece ese informe para terminar de conformar el expediente"

"Celebramos que así sea pero hablar de desbloqueo cuando lo que han hecho es ponerle el último sello a un expediente de 48.000 folios sobre un ámbito de 3 millones de metros cuadrados, que todo el mundo sabe que es una parte del legado de Manuela Carmena, es un insulto a la inteligencia y pido responsabilidad al alcalde", ha trasladado José Manuel Calvo.

El edil de Más Madrid avanza que serán "coherentes" en el Pleno de julio con el expediente que defendieron, todo ello después de que Almeida haya subrayado que la idea no es modificar el proyecto anterior porque no son "un gobierno sectario".

"El anterior Gobierno (de Ahora Madrid) estuvo en la misma situación que éste, con un plan parcial para desarrollar la operación Chamartín y podían haberlo llevado al primer pleno y ahora mismo ya habría oficinas y vivienda. Este equipo ha optado por otra solución, que es la de la responsabilidad institucional. No podemos alargarlo cuatro ellos como ellos y optamos por desbloquearlo", ha indicado.

EL DE BOTELLA, UN "PROYECTO DESASTROSO"

"Lo que no podíamos admitir hace cuatro años era dar el paso a un proyecto desastroso para Madrid, con menos vivienda pública, que se apoyaba en el transporte privado, que permitía una edificabilidad por encima del territorio. Elaboramos un nuevo plan y vamos a ser coherentes con ese proyecto. Me parece razonable que el nuevo equipo de Gobierno no vuelva al proyecto de Ana Botella porque era desastroso para Madrid", ha contestado el edil de Más Madrid. Calvo ha vuelto a defender Madrid Nuevo Norte, "la única solución viable para resolver un problema enquistado 25 años".

Almeida ha indicado que, tras su paso por el Pleno de julio, después será la Comunidad la que tendrá que dar el visto bueno y confía en "un ok lo más rápido posible por colaboración institucional". Calvo, ante esto, ha declarado que la Comunidad nunca tuvo lealtad institucional con el gobierno de Ahora Madrid.

"(La expresidenta Cristina) Cifuentes no se presentó a la primera reunión que convocamos con el señor Íñigo de la Serna y con Juan Bravo como presidente entonces de ADIF para retomar negociaciones y dar una solución, que fue Nuevo Norte. Tampoco acudió a la presentación donde se anunció el primer marco de acuerdo, en julio de 2017, ni participó nadie de la Comunidad en la conformación del expediente", ha recordado.

LA ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD

A eso ha sumado con el hecho de que la Comunidad envió el informe de evaluación ambiental "la última semana antes de las elecciones en una actuación donde la lealtad institucional brilla por su ausencia". "Si ahora Almeida dice que esa relación va a cambiar nos alegramos porque lo importante es que exista pero con nosotras nunca hubo", ha destacado.

Tampoco entiende que el Gobierno municipal "se apuntara el tanto de las Cocheras de Cuatro Caminos" cuando el preceptivo informe regional "llegó una semana después de las elecciones". "Apuntarse el tanto de desbloquear dos expedientes que han formado parte de nuestra gestión y donde no han tocado una coma de como lo dejamos no sólo es poco serio sino un insulto a la inteligencia", ha terminado.