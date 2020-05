Calvo secundará a Higueras y no participará en el proceso de de constitución de Más Madrid

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, seguirá a la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, y no participará en el proceso de constitución de un partido, esto es, no se afiliará a él porque, entre otras razones, "no fue ese el proyecto que se impulsó con Manuela Carmena".

En declaraciones a Europa Press, Calvo ha explicado que no le interesa formar parte de esta iniciativa "y mucho menos tras el proceso traumático de Podemos". Él está centrado en el trabajo en el grupo municipal y no le interesa "participar en nada más".

Minutos antes colgaba un tuit en el que afirma que comparte la reflexión de Higueras porque Más Madrid "se presentó a las elecciones como plataforma ciudadana no vinculada a estructuras de partido".

"Respeto que ahora se quiera convertir en un partido pero no fue ese el proyecto que impulsamos con Manuela" Carmena, ha escrito. Calvo también ha contestado a quien ha criticado que la decisión de no participar se conozca ahora, en plena negociación de los pactos de la ciudad.

El edil ha transmitido a Europa Press que se ha conocido en este momento la decisión pero "no por un oportunismo político sino porque el proceso comienza ahora".

Aún no se conocen las fechas del proceso municipal, que se anunciarán en los próximos días. Sí las del autonómico, con votaciones del 22 al 25 de junio.

También ha contestado a quienes han afeado a Higueras su postura con respecto a la carta financiera del nuevo partido a constituir. "No cambia nada la carta financiera del grupo municipal", ha aclarado.

BARBERÁN SÍ PARTICIPARÁ EN EL PROCESO

La concejala Mar Barberán, muy próxima a Marta Higueras, ha mostrado su apoyo a un proceso de organización que es necesario si quieren ser eficaces.

En un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la edil defiende que "hay que respetar distintas posiciones y maneras de ver las cosas" y que Marta Higueras "tiene derecho a no participar en el proceso y mantenerse" porque en su día se planteó que Más Madrid se abría a que formase parte del proyecto personas procedentes de distintos espacios, "más allá de siglas". "Se recibiría a personas de distintos partidos o de ninguno", ha remarcado.

"Eso no quita para que estemos inmersos en un proceso con el que queremos generar una organización, que es necesaria si queremos ser eficaces", ha apostillado Barberán, que ha apostado por un proceso "más que participativo, transparente y democrático" y en el que ha estado implicada "desde el minuto uno".

"Y sigo en ello. Nunca he visto un modelo así y es para replicar", ha asegurado, que ha terminado señalando que el proyecto que les llevó al Ayuntamiento es, que ella sepa, "el mismo" por el que trabajan hoy.

Otra de las ediles cercanas a Higueras no se ha mostrado tan clara.

Estrella Sánchez ha empleado Twitter para exponer que comparte "algunas" de las reflexiones planteadas por Higueras. Ella sigue "creyendo en Más Madrid como un proyecto participativo y progresista, con o sin adscripción de partido".

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, ha decidido no participar en el proceso de constitución de Más Madrid "como partido político. Tampoco lo hará en su desarrollo posterior al entender que hay "otras formas de hacer política" y que la plataforma nació para "superar siglas y las lógicas de partidos".

Estrella Sánchez, por su parte, ha mostrado su "respeto máximo al proceso de desarrollo organizativo municipal en marcha".