IV Foro Empresarial Líderes - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (Aseme), han reconocido la trayectoria de proyectos empresariales liderados por mujeres que destacan por su innovación, generación de empleo, proyección exterior y sostenibilidad durante el IV Foro de Empresarias Líderes de Madrid. El encuentro, celebrado la tarde de este jueves en el Instituto de Formación Empresarial (IFE), sirvió de clausura al IV Programa de Empresarias Líderes 360 en su edición 2026, ha indicado la institución cameral en un comunicado.

Durante la bienvenida institucional, que contó con la consejera técnica del Ayuntamiento de Madrid, Cristina de la Fuente Peña, la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano Clavero, subrayó la importancia de combinar la gestión operativa diaria con una planificación a largo plazo.

"Dirigir una empresa no consiste únicamente en resolver los problemas del presente. También significa ser capaces de anticipar los cambios, identificar oportunidades y tomar decisiones que permitan avanzar", apuntó.

Asimismo, destacó el compromiso de la institución cameral para acompañar a las pymes y directivas con formación especializada, asesoramiento y redes de contacto útiles en cada fase de su crecimiento. "Madrid necesita empresas fuertes, competitivas y preparadas para el futuro. Y necesita, sin ninguna duda, que cada vez más mujeres estén al frente de ellas", afirmó.

Tras la entrega de diplomas a las participantes, el jurado integrado por representantes del Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid y Aseme dio a conocer los galardones de esta edición. Los criterios de selección se centraron en identificar empresas y acercarlas, mediante estrategias a futuro, a los estándares de innovación, sostenibilidad, empleo, internacionalización y durabilidad estratégica en el entorno nacional e internacional.

PREMIADOS

En esta edición de 2026, el Premio Empresaria Líder recayó en Rosa Luz Carreño, CEO de Grupo Gespre (Gestión Preventiva en Obras), compañía con más de veinte años de trayectoria especializada en la Coordinación de Seguridad y Salud en obras de construcción que integra servicios de consultoría y Oficina Técnica en Prevención de Riesgos Laborales.

Junto al galardón principal, se concedieron tres accésits a proyectos referentes en áreas estratégicas. Así, en Empleo se reconoció a Alicia Jiménez Jiménez, fundadora de The Health and Emotions Institute (THAEI), instituto especializado en salud mental y emociones con sede en Madrid y en Internacionalización, a Carmen García Sanz, al frente de un estudio creativo y agencia de branding fundado en 2017 con sedes en Madrid y Londres.

Finalmente, en Sostenibilidad fue para a Olga María Martínez Rodríguez, por Applicalia (Applicalia, Gestión de la Seguridad S.L.), consultora española especializada en ciberseguridad, seguridad de la información y cumplimiento normativo (compliance).

La cuarta edición del Programa Empresarias Líderes 360, desarrollado a través de la Escuela de Negocios de la Cámara de Madrid, ha formado a empresas de diversos tamaños y sectores mediante un itinerario adaptado que combinó sesiones activas de habilidades blandas con un seguimiento constante orientado a formalizar su plan de negocio en habilidades duras y herramientas de gestión. La jornada incluyó además la conferencia magistral de María Lourdes Fernández Nogueira, CEO de Cracx y ganadora de la edición anterior, y dos mesas de debate entre empresarias de las promociones de 2025 y 2026.